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الرئيسية | مال وأعمال | "الاتحاد" تستأنف الرحلات نحو البيضاء والرباط

"الاتحاد" تستأنف الرحلات نحو البيضاء والرباط

"الاتحاد" تستأنف الرحلات نحو البيضاء والرباط
هسبريس من الرباط
السبت 12 شتنبر 2020 - 16:20

أعلنت شركة الاتحاد للطيران الإماراتية، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، أنها ستستأنف رحلات الركاب من أبوظبي إلى الدار البيضاء والرباط في المملكة المغربية اعتبارًا من 19 شتنبر الجاري.

وقالت شركة الاتحاد، في بيان صحافي السبت، إنها ستقوم بتشغيل رحلات ذهاب وعودة ثلاث مرات في الأسبوع من أبوظبي إلى الدار البيضاء، مشيرة إلى أنها ستتبع هذه الخدمة برحلات مباشرة بين العاصمتين، أبو ظبي والرباط، في 28 أكتوبر المقبل.

وبإضافة الدار البيضاء والرباط، "يصل العدد الإجمالي للوجهات التي تشغلها الاتحاد للطيران إلى 58 وجهة حول العالم"، وفق البيان ذاته.

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