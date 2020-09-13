تقرير: عجز الميزانية يتفاقم بحوالي 16 مليار درهم

هسبريس من الرباط

كشف التقرير الشهري حول وضعية نفقات وموارد الخزينة، برسم نهاية شهر غشت المنصرم، أن عجز الميزانية في المغرب وصل إلى 46,5 مليار درهم، مقابل 30,7 مليار درهم قبل سنة، أي بزيادة قدرها 15,8 مليار درهم.

وجاء في التقرير الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أنه باستثناء موارد صندوق تدبير جائحة كورونا، فإن عجز الميزانية سيصل إلى 55,5 مليار درهم، أي بتفاقم نسبته 24,8 مليار درهم قبل سنة.

وتُفيد معطيات التقرير بأن المداخيل العادية بلغت نهاية غشت المنصرم حوالي 143 مليار درهم، مقابل 156 مليار درهم في غشت 2019، فيما يتوقع قانون مالية 2020 تحقيق 222 مليار درهم في نهاية السنة.

في المقابل، بلغت النفقات العادية نهاية شهر غشت 159 مليار درهم، مقابل 150 مليار درهم قبل سنة، فيما تتوقع الحكومة أن تنهي السنة الحالية بإجمالي نفقات تبلغ 237 مليار درهم.

ويتجلى من الأرقام أن أزمة فيروس كورونا المستجد تسببت في ارتفاع النفقات مقابل انخفاض في المداخيل، بسبب تضرر الاقتصاد نتيجة الحَجر الصحي الذي فرض طيلة أشهر للحد من انتشار الوباء.

وأمام هذا الوضع، اضطرت الحكومة إلى رفع وتيرة الاقتراض الخارجي؛ إذ بدأت منذ مارس بحشد التمويلات من لدن البنك الدولي والنقد الدولي ومؤسسات إقليمية عربية لدعم برامج الاستجابة للوباء وتحسين وضعية ميزان الأداءات.

وفي الوقت الذي خفف فيه المغرب من الإجراءات التقييدية، ما تزال قطاعات عدة متضررة من الأزمة الحالية، من بينها قطاع السياحة التي أضر بقطاعات أخرى مرتبطة به بشكل مباشر وغير مباشر.

وبسبب عدم اليقين المحيط بالوباء وتأخر إيجاد لقاح ناجع مضاد له، ستستمر المالية العمومية للمغرب، كما في دول العالم، في مواجهة تحديات كثيرة تفرض ترشيد النفقات ونهج سياسات التقشف.