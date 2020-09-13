صرف الدرهم يزيد مقابل الأورو وويتراجع بالدولار

هسبريس من الرباط

تحسنت قيمة سعر صرف الدرهم بـ0,67 في المائة مقابل الأورو، وتراجعت بـ0,21 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 3 و9 شتنبر الجاري.

ووفق ما أورده بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، فإنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

كما أشار المصدر نفسه إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت يوم 4 شتنبر الجاري 296,9 مليارات درهم بزيادة نسبتها 0,3 في المائة من أسبوع إلى آخر، و25,5 في المائة على أساس سنوي.