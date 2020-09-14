بنك المغرب يضخ 24,5 مليارات درهم في تسبيقات‎

هسبريس من الرباط

ضخ بنك المغرب، في الفترة الممتدة من 3 إلى 9 شتنبر الجاري، 24,5 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض.

وباحتساب مبلغ 41,8 مليارات درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و33,9 مليارات درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 5,9 مليارات درهم المقدمة في شكل مبادلة للصرف، فإن الحجم الإجمالي للتدخلات بلغ 106,2 مليار درهم.

وفي ما يتعلق بالسوق البنكية، سجل البنك المركزي أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,7 مليارات درهم، واستقر المعدل البنكي عند نسبة 1,5 في المائة في المتوسط، مضيفا أنه ضخ مبلغ 24,3 مليارات درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 9 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 10 شتنبر).