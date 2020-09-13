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مؤشرات البناء والاتصالات تنخفض في البورصة
الأحد 13 شتنبر 2020 - 22:20
سجّل مؤشر "مازي" انخفاضا نسبته 0,7 في المائة خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 9 شتنبر الجاري، ليبلغ بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام 16,1 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في مؤشراته الأسبوعية، أن هذا التطور يعكس، بالأساس، انخفاض المؤشرات القطاعية لـ"البناء ومواد البناء" بنسبة 0,9 في المائة، و"الاتصالات" بنسبة 0,8 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي "التأمينات" و"الموزعين" بـ0,9 في المائة و0,3 في المائة على التوالي، مسجلا أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 263,5 ملايين درهم مقابل 445,6 ملايين درهم قبل أسبوع؛ فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 42,4 ملايين درهم مقابل 66 مليون درهم.