24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:40
|07:07
|13:28
|16:54
|19:38
|20:54
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- السلطات تغلق 90 وحدة صناعية بمدينة القنيطرة
- مخدرات وأسلحة بيضاء توقف 5 أشخاص بمكناس
- "كبسولات الشيرا" تورّط 3 بحّارة بمدينة أصيلة
- علماء الفلك يجدون "علامات على حياة" في السحب الحمضية لكوكب الزهرة
- فيصل فجر ينضم رسميا إلى مغاربة الدوري التركي
السلطات تحاصر بؤر "كوفيد -19" بمصانع النسيج في الدار البيضاء (5.00)
حافلات المسافرين تواصل خرق دفتر التحملات المنظم للنقل الطرقي (5.00)
المجلس الأعلى للقضاء يكشف "مغالطات أمنستي" في ملف الراضي (5.00)
- الملك: أستشعر جسامة الرزء الفادح بمقتل "عدنان" - (103)
- هل تُؤجّل جريمة قتل "عدنان" مصادقة المغرب على إلغاء الإعدام؟ - (96)
- مسؤولة صحية تجهش بالبكاء وتخشى "وضعا صعبا" بالدار البيضاء - (91)
- الكحل: الاستراتيجية التركية الإيرانية تفكّك المجتمعات وتنهب الثروات - (88)
- دكاترة الوظيفة العمومية يتشبّثون بالإدماج في الجامعات المغربية - (86)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تكاليف المقاصة تنخفض بـ5 ملايير درهم في غشت
أفادت إحصائيات صادرة عن الخزينة العامة للمملكة بأن تكاليف صندوق المقاصة، الذي يُعنى باستقرار أسعار بعض المواد الأكثر استهلاكاً، انخفضت بحوالي النصف خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية.
ويستهلك صندوق المقاصة، وهو مؤسسة عمومية تقع تحت وصاية رئيس الحكومة، سنوياً، أكثر من 13 مليارات درهم لدعم أسعار كل من الدقيق والسكر وغاز البوتان، التي تعتبر مواد أساسية للاستهلاك اليومي.
وفي نهاية شهر غشت المنصرم، بلغت تكاليف الدعم الذي قدمه الصندوق حوالي 5.4 مليارات درهم، مقابل 10.4 مليارات درهم في نهاية غشت 2019، أي بانخفاض قدره 5 مليارات درهم.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار غاز البوتان على الصعيد الدولي خلال فترة الحجر الصحي، حيث وصلت إلى أدنى مستوى قياسي ناهز 194 دولار للطن، بعدما كانت في المتوسط في حدود 540 دولاراً بداية السنة.
كما سجل سعر مادة السكر هو الآخر تراجعاً في السوق الدولية خلال الأشهر الماضية المتزامنة مع فترة الحجر الصحي والإغلاق في عدد من البلدان، حيث وصل إلى 242 دولاراً للطن الواحد، مقابل 358 دولاراً بداية السنة.
وتتوقع حكومة سعد الدين العثماني، ضمن مقتضيات قانون مالية 2020، أن تبلغ مصاريف صندوق المقاصة في نهاية السنة الجارية حوالي 12 مليار درهم، وتخطط مُستقبلاً لرفع الدعم عن غاز البوتان.
ومقابل ربح الحكومة لخمسة مليارات درهم بفضل انخفاض تكاليف المقاصة، ما تزال المداخيل الضريبية تُسجل انخفاضاً مستمراً، حيث سجلت المداخيل الجمركية انخفاضاً بـ12.5 في المائة في نهاية غشت المنصرم.
أما الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على التبغ المصنع فقد سجلت هي الأخرى تراجعاً بما يناهز 6.2 في المائة، كما سجلت رسوم التسجيل والتمبر تراجعاً كبيراً بلغ حوالي 21.3 في المائة.
وتسببت جائحة فيروس كورونا المستجد في تداعيات اقتصادية واجتماعية كبيرة، إذ فرضت ارتفاعاً في النفقات العمومية على الرغم من انخفاض مداخيل الدولة، وهو ما اضطرت معه الحكومة إلى نهج التقشف ورفع وتيرة الاقتراض الخارجي.