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الرئيسية | مال وأعمال | مصرف "سياش" يعتمد خطة لتحقيق نتائج إيجابية

مصرف "سياش" يعتمد خطة لتحقيق نتائج إيجابية

مصرف "سياش" يعتمد خطة لتحقيق نتائج إيجابية
هسبريس – محمد لديب
الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 07:35

ارتفع الناتج البنكي الصافي لمصرف "القرض العقاري والسياحي" (CIH BANK) بنسبة 17.4 في المائة خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن بلغ 1.4 مليارات درهم، مقابل 1.19 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.

وقال لطفي السقاط، رئيس المجلس الإداري لـ"سياش"، إن تحسن الناتج البنكي الصافي لمصرف القرض العقاري والسياحي يعود إلى مجموعة من العوامل المرتبطة بالتحسن المسجل في النشاط البنكي، وارتفاع ودائع الزبناء إلى جانب اعتماد إستراتيجية ناجعة لمواجهة الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح السقاط، في ندوة صحافية عقدها عبر تقنية البث المباشر للفيديو عبر الإنترنيت، أن ودائع الزبناء ارتفعت بنسبة 8.6 في المائة، حيث بلغت 48.4 مليارات درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 40.6 مليارات درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت القروض التمويلية التي قدمها مصرف "سياش" ما يناهز 58 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 49.5 مليارات درهم في الفترة ذاتها من سنة 2019، مسجلة زيادة بنسبة 9.2 في المائة.

وأوضح السقاط أن القرض العقاري والسياحي تبنى سياسة احترازية في تدبير المخاطر، خلال فترة "كوفيد ـ 19"؛ وهو ما أتاح له مواصلة تعزيز مكانته في السوق المصرفي المغربي.

ومكنت هذه السياسة الاحترازية، وفق المتحدث ذاته، من مواصلة ريادته فيما يتعلق بتمويل القروض الموجهة للعقار، ومواكبة المقاولات في حاجياتها التمويلية؛ من خلال إطلاق عرض "ضمان انطلاق"، موجه إلى مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تأثرت بالأزمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد في عملية إعادة انطلاق أنشطتها من جديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - احمد الأربعاء 16 شتنبر 2020 - 07:57
اية خطة اعتمدها البنك ونحن كزبائن ننتظر بالساعات خارج البنك ليصل دورنا. الاستراتيجية الأولى هي زيادة الوكالات (سطات مثالا).
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