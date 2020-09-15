"أوبو" تطلق أحدث هواتف "رينو 4" في المغرب

هسبريس من الرباط

‎أعلنت "OPPO"، العلامة التجارية الرائدة عالميا في صناعة الأجهزة الذكية، عن إطلاق أحدث هواتف Reno4 في المغرب، وفق ما أوردته في بلاغ صحافي، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس.

وبعد النجاح الباهر الذي حققته OPPO، بإطلاقها لسلسلة Reno4 في الصين قبل بضعة أشهر، قررت طرح السلسلة من جديد في أسواق أخرى مع اعتماد تعديلات تلائم احتياجات المستهلكين المحليين، فضلا عن مزايا جديدة كفيلة بتوفير تجربة طلائعية للمستعملين في مختلف بقاع العالم.

وستدعم السلسلة الجديدة Reno4، الجيل الرابع (4G) لتواكب سياق السوق المحلي. كما ستأتي بتقنية مبتكرة توثق بقوة الاستثمارات المستمرة لـOPPO ضمن تجربة تعنى بالمستعملين أولا.

وتستكمل سلسلة Reno4 مساعي OPPO من أجل تسخير الابتكار، الذي يلبي تطلعات الزبناء عبر الحلول محل المستهلكين.

وتدفع OPPO من خلال سلسلة Reno4 بحدود وإرث سلسلة Reno إلى أبعد مدى عبر المزاوجة بين أفضل ما في عالمي المنفعة والترفيه التي توفرها التقنية المبتكرة لـOPPO بأسلوب وشخصية فريدة لتصميم طلائعي.

ويعد Reno4 الخيار الأفضل للمستعملين الذين ترعرعوا مع جهاز نقال، والذين يعتمدون عليه لمواكبة أحدث التوجهات.

وباستجابتها لمختلف أذواق ورغبات جيل الشباب، تتميز سلسلة Reno4، التي تضم Reno4 Pro وReno4، بمواصفات خاصة. مع تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0، بقوة 65 "وات" والتي تعتبر الأسرع من بين ما هو متوفر في العالم، سيندهش المستعملون من خلال سرعة شحن البطارية كما ستتلاشى تخوفاتهم من انقضاء شحنها.

وأضافت الشركة: "إذا كنتم من الباحثين عن التألق على مواقع التواصل الاجتماعي، والتعبير عن حسكم الإبداعي بتقنية التصوير المبتكرة لسلسلة Reno4. إذ يُمَكِّن هذا الهاتف، بكل سهولة وسلاسة، من التقاط صور شخصية إبداعية أو مقاطع فيديوهات في أي وقت كان بما يظهر "بوضوح أفضل نسخة لكم" أمام الكاميرا".

بإمكانكم كذلك تحسين مهاراتكم الخاصة في الفيديو حتى تشكلوا جزءا من أحدث التوجهات المتعلقة بالمقاطع التصويرية القصيرة، فضلا عن مزايا أخرى حديثة، تتضمنها سلسلة Reno4 مثل التعرف على الوجه والتفاعل دون لمس، وهو ما يجعلكم تشعرون بأنكم تملكون المستقبل بين أياديكم.

تصميم طلائعي

أوجدت سلسلة Reno4، من خلال الدفع بحدود التصميم الصناعي، توازنا مثاليا بين النجاعة الوظيفية والمجسم الرفيع والخفيف.

سيصدر Reno 4 باللون الأزرق "Galactic Blue" الذي يقدم تقنية التصميم الجديدة "Reno Glow" التي تنفرد بها سلسلة Reno لعلامة OPPO. وتزاوج بشكل مثالي بين لون غامق فريد وألوان لامعة تتألق كقطعة ماسية تحث أشعة الضوء.

وباستعمال تقنية "Reno Glow" مع تموجات اللون الرمادي ولون "Galactic Blue"، يبدو هاتف Reno4 بمظهر براق يخطف الإعجاب من أول نظرة، موكدة أن المستعملين سيتخلصون من القلق على البطارية مع وجود الشاحن السريع SuperVOOC 2.0 بقوة 65 "وات".

ويقدم Reno4، ولأول مرة، تقنية SuperVOOC 2.0، بوصفها أفضل تقنية شحن سريع ضمن فئتها للمستعملين في مختلف بقاع العالم، إذ تُمَكِّنُ من شحن بطارية Reno4 بالكامل في ظرف 36 دقيقة، وبشحن لا يتجاوز 5 دقائق فقط من الشحن يصبح بالإمكان مشاهدة 4 ساعات من مقاطع الفيديو على منصة "يوتيوب".

وسيتلاشى القلق مع شاحن SuperVOOC 2.0 بقوة 65 "وات"، يقول البلاغ، من السهو عن شحن الهاتف خلال الليل أو مغادرة المنزل بدون بطارية مشحونة بنسبة 100%. كما أن سلامة شاحن Reno4 مضمونة أيضا بفضل شهادة TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System.

مزايا الكاميرا الطلائعية

يصدر هاتف Reno4 بكاميرا مبتكرة ترفع مهارات المستعملين في تصوير مقاطع الفيديو إلى مستوى آخر. وتعد سلسلة Reno4 الأداة الفعالة التي تمكنكم، بأقل جهد، من التعبير عن أسلوبكم الفريد، وإبراز "أفضل نسخة لكم" وجعل صوركم تتألق مع كل لقطة.

وترفع سلسلة Reno4 من مزايا التصوير لإضفاء الحيوية على الصور والمقاطع التصويرية بطريقة ممتعة، سواء تعلق الأمر بتصوير مدونات الفيديو(Vlogs) التي تحمل على منصة "يوتيوب" أو تصوير مقاطع تصويرية قصيرة من أجل تطبيق "TikTok"، أو فقط توثيق ذكريات لا تنسى مع الأصدقاء والأقارب.

ويندرج ضمن هذه المزايا الوضع الجديد Portrait Couleur IA، والذي يوظف سواء تعلق الأمر بالصور أو مقاطع الفيديو، ويحول الخلفية إلى اللونين الأبيض والأسود مع الحفاظ على لون بشرة الشخص الذي يتم التقاط صورة أو مقطع فيديو له.

كما تتيح الفرصة لضبط التقاط لقطات في الليل باستخدام الوضع الليلي، والذي يضفي تأثيرا ضوئيا فنيا على إنارة الشوارع من خلال تسليط الضوء على الشخص الذي يتم تصويره أو التقاط مقطع فيديو له، و"لأن صورة واحدة لا تكفي لحكاية قصة، فإن Reno4 يقدم مزايا فيديو مبتكرة للدفع بحدود الإبداع إلى أبعد مدى".

وتُمَكِّن ميزة الحركة البطيئة الذكية (Ralenti Intelligent ) بمعدل 960ips، من التقاط 960 صورة في الثانية والتقاط لقطات حركة بطيئة مذهلة في خضم الحدث، سواء تعلق الأمر بتصوير التعابير الدقيقة للوجه بأجزاء من الألف من الثانية، أو بتوثيق لحظة سقي النباتات بالمياه، أو لحظة نثر مسحوق ملون في الهواء.

وبالاعتماد على ميزة Ultra Stable Mode 3.0، سيكون الوضع فائق الثبات متاحا لأول مرة حتى في الكاميرا الأمامية. وتستخدم هذه الميزة ثباتا محسنا للصور يمكن من التقاط مقاطع تصويرية أكثر استقرارا، بأدنى جهد، حتى وإن تعلق الأمر بتوثيق أنشطة حركية للغاية.

ومع الوضع فائق الثبات والوضع فائق الثبات الاحترافي المدمج في الكاميرا الخلفية، سيصبح بالمقدور التهيؤ لالتقاط مقاطع فيديو عالية الجودة أثناء المشي أو الجري أو حتى أثناء ركوب الدراجات.

التحكم عن بُعد.. ممكن

جرى تجهيز Reno4 بتصميم Dual Punch-Hole، الذي يعد نظاما متقدما يختلف في طريقة اشتغاله عن غيره من أنظمة التحكم عن بُعد. وعبر تحسين مزايا الكاميرا الأمامية إلى أقصى حد، يفتح Reno4 مجموعة من خيارات التعرف على الوجه والتحكم عن بُعد بالإيماءات بما يسهل استخدام الهاتف ويجعله أكثر أمانا. ولن يضطر المستعملون إلى لمس هواتفهم من أجل استخدامه في شتى الظروف.

وبينما تحضر OPPO وتمهد لما هو قادم، على الزبناء ترقب المزيد من مزايا سلسلة Reno4 الرائعة التي سيتم الكشف عنها في ندوة الإطلاق الرسمي عبر الإنترنيت، التي ستنظمها العلامة التجارية الرائدة عالميا، في 22 شتنبر الجاري بالدار البيضاء.