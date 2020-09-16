أنفينيكس تطرح الهاتف الجديد "زيرو 8" بالمغرب

هسبريس من الرباط

طرحت علامة أنفينيكس، رسميا بالمغرب، جهاز الهاتف الذكي الجديد Zéro 8، الملقب بـ "VISION MASTER". وتُزاوِجُ هذه الجوهرة الجديدة، المستلهمة من أهرام اللوفر، بين التصميم الرفيع و وجودة الأداء العالي.

في 19 شتنبر، يسجل Zéro 8 دخوله الأول إلى سوق الهاتف النقال بالمغرب. ويأتي هذا الهاتف الذكي عالي الطراز محملا بآخر التكنولوجيا النقالة من حيث الأداء والابتكار، تقول العلامة في بلاغ صحافي لها، توصلت به الجريدة الإلكترونية هسبريس.

كاميرات ذات قوة فائقة

يتيح جهاز Zéro 8، المزود بكاميرات 64 +48 MP، داعمة لوضع التصوير الليلي الفائق ومستشعر SONY IMX686، يقول البلاغ، فرصة تجربة فوتوغرافية رائعة. فمن خلال استعمال خوارزمية RAW يُمكّن وضع التصوير الليلي الفائق Super Night من الحصول على صور صافية ذات جودة عالية مهما كانت ظروف الإضاءة خلال تصوير المشاهد الليلية، أو المشاهد الضعيفة الإنارة أو عكس النهار.

ميزات تثبيت الفيديو المُحَمّلة

ويتوفر Zéro 8 على مثبت جيروسكوبي عالي الدقة، مدمج في الجهاز، ونظام تثبيت إلكتروني للصورة (EIS) إصدار 3.0، وذلك بفضل التعاون مع Vidhance، إضافة إلى برنامج تضخيم الفيديو.

وتدعم الكاميرات الأمامية والخلفية معا ميزات تثبيت الفيديو، وتأثير Bokeh، واستشعار حركة العين ونمط Super Slow-motion. وتمكن هذه المزايا من تغطية العديد من المشاكل، من قبيل الفيديو المرتعش، والضبابية خلال أخذ الصور، إضافة إلى المجهود الجبار في التخفيف من صعوبات ما بعد الإنتاج؛ الشيء الذي يجعل من هذا الجهاز الخيار الأمثل بالنسبة لهواة وممارسي التدوين المرئي واليوتوب.

أداء تقني رفيع

يأتي جهاز الهاتف الذكي Zéro 8 مزودا بالمعالج القوي ميديا تك هيليو G90T ثماني النواة، بسرعة معالجة يمكن أن تصل إلى 2,05 GHz. بالإضافة إلى تركيبة فعالة للذاكرة تشمل ذاكرة عشوائية بسعة 8 Go، وذاكرة داخلية بحجم 128 Go. الشيء الذي يجعل Zéro 8 متفوقا من حيث قوة الأداء، من أجل منح المستخدم تجربة ألعاب رائعة على الموبايل.

بطارية قوية وشحن سريع

كما يأتي Zéro 8 مجهزا ببطارية 4500 mAh قابلة للتكيف مع الاستعمال اليومي وتدعم تقنية الشحن السريع « Super Charge » بقوة 33 W، الشيء الذي يمكن من شحن الهاتف بالكامل في 30 دقيقة فقط.

تجربة بصرية لا تصدق

تم تجهيز Zéro 8 بشاشة FHD + بحجم 6,85 بوصة، والتي توفر إضاءة يمكن أن تصل إلى 480 nits، ومعدل تحديث 90 Hz ونسبة أخذ العينات باللمس 180 Hz. ومن شأن هذا التجديد أن يمكن المستخدم من التمتع بتجربة بصرية لا تصدق.

أنفينيكس Zéro 8، الأسعار والتوفر

مع هذا الأداء القوي والتصميم المجدد، تعلن علامة أنفينيكس خلال الإطلاق الرسمي للموديل عن سعر موصى به بنحو 2799 درهما. بذلك فإن zéro 8 يعتزم التموقع ضمن شريحة الهواتف الذكية من الطراز العالي. وسيطرح zero 8 للبيع على منصة التجارة الإلكترونية ma.xpark، ومتجر أنفينيكس في موروكو مول، إضافة إلى الباعة المعتمدين ومتعهد الاتصالات "أورانج".