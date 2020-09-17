كورونا "يُفسد" نتائج شركات القروض الاستهلاكية

هسبريس – محمد لديب

تأثرت النتائج المالية لشركات القروض الاستهلاكية بشكل كبير، خلال النصف الأول من السنة الحالية، نتيجة تراجع الطلب على منتجاتها نتيجة الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقيف نشاط فئة عريضة من اليد العاملة.

وتراجعت النتيجة الصافية لشركة "إكدوم"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بنسبة قياسية فاقت 58 في المائة، بعد أن بلغت في النصف الأول من السنة الجارية نحو 33.4 ملايين درهم، مقابل 80 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت النتائج المالية نصف السنوية للشركة عن تراجع نتيجة الاستغلال الخام إلى 147.7 ملايين درهم، مقابل 158.8 ملايين درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.

كما انخفض الناتج البنكي الصافي لشركة "إكدوم" إلى 255.6 ملايين درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية يونيو 2020، مقابل 277 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.

وتفاقمت الأقساط المالية المعسرة الخاصة بالشركة خلال العام الجاري، حيث بلغت 78.8 ملايين درهم مقابل 33.1 مليون درهم في المدة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة فاقت 45 مليون درهم.

وساهم تفشي فيروس "كورونا" المستجد في التأثير سلبا على سوق القروض الاستهلاكية، حيث يؤكد مسؤولو الشركة سالفة الذكر أن الطلب على هذا النوع من التمويلات قد انخفض بمستويات قياسية، خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو الماضيين.