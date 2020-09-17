24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4207:0913:2716:5219:3620:51
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. المركزيات النقابية ترفض قانون الإضراب وتتوعد بالاحتجاج الميداني (5.00)

  2. تحدي رفع عدد أسرّة الإنعاش يواجه حكومة العثماني (5.00)

  3. منظمة دولية تبسط توصيات لتقوية تمويل المنظومة المغربية للصحّة (5.00)

  4. الحق في الحياة.. لأي إنسان؟ (5.00)

  5. غضب من غياب تحاليل الوباء عن مختبرات مراكش (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | كورونا "يُفسد" نتائج شركات القروض الاستهلاكية

كورونا "يُفسد" نتائج شركات القروض الاستهلاكية

كورونا "يُفسد" نتائج شركات القروض الاستهلاكية
هسبريس – محمد لديب
الخميس 17 شتنبر 2020 - 02:45

تأثرت النتائج المالية لشركات القروض الاستهلاكية بشكل كبير، خلال النصف الأول من السنة الحالية، نتيجة تراجع الطلب على منتجاتها نتيجة الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقيف نشاط فئة عريضة من اليد العاملة.

وتراجعت النتيجة الصافية لشركة "إكدوم"، المدرجة في بورصة الدار البيضاء، بنسبة قياسية فاقت 58 في المائة، بعد أن بلغت في النصف الأول من السنة الجارية نحو 33.4 ملايين درهم، مقابل 80 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت النتائج المالية نصف السنوية للشركة عن تراجع نتيجة الاستغلال الخام إلى 147.7 ملايين درهم، مقابل 158.8 ملايين درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.

كما انخفض الناتج البنكي الصافي لشركة "إكدوم" إلى 255.6 ملايين درهم في الفترة الممتدة ما بين يناير ونهاية يونيو 2020، مقابل 277 مليون درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.

وتفاقمت الأقساط المالية المعسرة الخاصة بالشركة خلال العام الجاري، حيث بلغت 78.8 ملايين درهم مقابل 33.1 مليون درهم في المدة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة فاقت 45 مليون درهم.

وساهم تفشي فيروس "كورونا" المستجد في التأثير سلبا على سوق القروض الاستهلاكية، حيث يؤكد مسؤولو الشركة سالفة الذكر أن الطلب على هذا النوع من التمويلات قد انخفض بمستويات قياسية، خلال الفترة الممتدة من نهاية شهر مارس إلى نهاية شهر يونيو الماضيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.