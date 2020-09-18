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الرئيسية | مال وأعمال | دراسة تترقب إغلاق مؤسسات للتعليم الخاص نتيجة تداعيات "كورونا"

دراسة تترقب إغلاق مؤسسات للتعليم الخاص نتيجة تداعيات "كورونا"

دراسة تترقب إغلاق مؤسسات للتعليم الخاص نتيجة تداعيات "كورونا"
هسبريس - محمد بلقاسم
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:00

قالت دراسة للاتحاد العام لمقاولات المغرب إن مؤسسات التعليم الخاص بالمملكة دفعت ما مجموعه مليار و800 مليون درهم كأجور للموظفين منذ مارس الماضي، تاريخ تسجيل المملكة أول حالة إصابة بفيروس كورونا وتعليق الدراسة الحضورية.

وسجلت الدراسة التي توفرت لهسبريس بعض معطياتها أن أزمة فيروس كورونا، وما تلاها من انخفاض في تسجيل التلاميذ، تجعل خطر الإغلاق يلاحق العديد من هذه المؤسسات ويخيم بشكل كبير على القطاع.

المعطيات التي كشفتها دراسة لفدرالية التعليم الخاص تشير إلى تغيرات كبيرة في القطاع، منها مراجعة المناهج والبرامج المقدمة للتلاميذ قصد الالتزام بما توصي به الوزارة الوصية، مؤكدة اضطراب الفصول الدراسية وتعليق الأنشطة الموازية التي تعرفها المدارس.

ويبلغ عدد مؤسسات التعليم الخصوصي في المغرب 5800 مؤسسة في التعليم المدرسي، و152 للتعليم العالي، و1300 بالنسبة للتكوين المهني، برقم معاملات يصل إلى 25 مليار درهم، ضمنها 19.8 مليارات درهم للتعليم المدرسي.

من جهة ثانية تشير المعطيات التي قدمتها الدراسة إلى أن عدد الأجراء في التعليم الخاص في المغرب يصل إلى 152 ألفا، منهم 136 ألفا في التعليم المدرسي، و80 ألفا في التكوين المهني، وحوالي 50 ألفا في التعليم العالي، مبرزة أن عدد التلاميذ والطلبة يصل إلى 1.2 مليون.

وقدرت الدراسة خسارة القطاع خلال أزمة كورونا بما 468 مليون درهم، مشيرة إلى ارتفاع مقتنيات المؤسسات بسبب اعتماد التعليم عن بعد وتجهيز المدارس بما معدله 153 مليون درهم.

المعطيات الرقمية حسب الدراسة تشير إلى أن الفرق بين التدفق النقدي للمؤسسات وما يجب التصريح لدى مديرية الضرائب تجاوز 3 ملايير درهم خلال الموسم الحالي، الذي اتسم بالمواجهة بين المدارس وأولياء وآباء التلاميذ، ورفض العديد منهم الأداء بسبب عدم تقديم الخدمات المدرسية كاملة.

وفي هذا الصدد لجأت المدارس الخاص، وفقا للدراسة ذاتها، إلى الأبناك، حيث اقترضت خلال فترة الحجر الصحي ما مجموعه 76 مليون درهم، متوقعة أن يصل الاستثمار وإعادة تهيئة القاعات إلى حوالي 243 مليون درهم، في حين أن مواد التعقيم والتنظيف يرتقب أن تصل إلى 145 مليون درهم مع استمرار فيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - غسان الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:05
السلام عليكم تأجيل الدخول المدرسي و تسقيف الأسعار هو الحل مثل ماهو موجود في مراكز الفحص التقني للسيارات اللي الثمن ديالها موحد في المغرب مع العلم أن ملاكها خواص. الحل الثاني يبقى هو المقاطعة حنا عارفين أن يصعب مقاطعة التعليم والصحة ولكن لابد من فهم بعض الأمور الدولة تلهث وراء المسثمرين لأنهم كايجيبوا للدولة عملة صعبة زائد أنهم تايخلقو فرص شغل يبقى المقاطعة لابد أنها تكون مقاطعة المستثمرين الأجانب لأنه بكل بساطة هاد المسثمرين حكوماتهم واقفا في ظهرهم وإذا تم مقاطعتهم من طرف الشعب و إعلان أن السبب "ليس ضدا فيهم" فهم مرحب بهم بل لأن الدولة لاتريد حل مشكل القطاع الخاص في التعليم و الصحة سوف يعرفون أن ليس لهم ذنب في المقاطعة و سوف يبدأون بتهديد الدولة بسحب إستثماراتهم بسبب أخطاء و غباء الحكومة و هنا الدولة ستكون مجبرة على التدخل السريع لإنقاد الإستثمارات و إنقاد سمعتها على المستوى الدولي لتتجنب فضيحة أن المستثمرين هربوا من المغرب بسبب مشكل ليس لهم دخل فيه. وهادشي علاش الحكومة حاولت تعمل قانون تكميم الأفواه 22.20 المرجو النشر وشكرا.
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2 - حسن الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:08
تعمار سوارج مدارسهم لو كانت في دوله تحترم شعبها لن يحصلوا حتى عاى الرخصه هل يعقل ان قطعه اىضيه من فئه 120الى300متر بها بيوت تعتبر مدرسه حجرات الدرس لاتتعدى مساحتها 30متر مربع تعبر مدىسه؟
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3 - نيشان الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:08
هادي نتيجة المخطط الجهنمي اللي سميتو "إلغاء مجانية التعليم" عن طريق المراوغة في ملف التعليم الخصوصي. صراحة المرحلة الحالية مهمة للجميع لأنه يجب التضامن و الوقوف بجانب الأباء في هاذا المشكل. لأنه إلى ماتحلش هاد المشكل لابد أننا نعرفو أن الخطوة الجاية غادي تكون "إلغاء مجانية الصحة" كيفما كنشوفو فالقطاع الخاص في التعليم و الصحة داير في الناس مابغا أخطاء طبية بدون عقوبات سجنية و أثمنة فلكية لا تناسب القدرة الشرائية للمواطن. و الدليل هو تفويت مصحات الضمان الإجتماعي للقطاع الخاص.
هناك حل لهاد المشكل في نظري شخصيا أفضل أن الدولة تأمم هذه المدارس والمصحات الخاصة وتجعلها خاصة تابعة للدولة موجهة للفئة المتوسطة و الغنية ماديا ومداخيلها تتجه لوزارة التعليم والصحة وبهذه الطريقة الدولة يصبح عندها مدخول في التعليم والصحة فلوسي تمشي للدولة حسن من هاد المافيا.
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4 - محمد سلا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:08
هذه المؤسسات الخصوصية منذ سنين وهي تجني الملايير من الواجب الشهري و التأمين اليوم في ظل الجائحة بدأت تحصي خسائرها الله يعطينا وجهوكم لأولياء الله .
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5 - تحايل الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:09
ما يثير القلق و الاستغراب اعتماد المدارس الخصوصية بنسبة عالية على اساتذة التعليم العمومي للتدريس مقابل جني اموال طائلة من اولياء الامور لذلك يتوجب على الوزارة المنع من تشغيل اساتذة القطاع العام مقابل تكوين اساتذة مختصين للاشتغال بالقطاع الخاص عكس ذلك فان اساتذة التعليم العمومي الاكفاء هم من يزينون وجه القطاع الخاص.
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6 - عبد ربه الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:10
ماذا ننتظر من دولة سمحت في تعليم ناشئتها لذئاب جائعة لا تهتم الا لجيوب مواطنيها.... لنا الله في هذه البلاد
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7 - ahmed.oubellouch الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:13
على اي مقتنيات تتحدثون للتعليم عن بعد حتى الأساتذة لا توجد عندهم الانترنيت كانوا يشترون التعبءات ليتواصلوا مع التلاميذ بارك من الطنز......
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8 - عبداللطيف الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:14
سبحان الله سنوات من اللهيف والاسعار المبالغ فيها وتجي مشكلة ديال ستة أشهر تسبب افلاس المدارس الله يعطينا وجوهكم
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9 - اولاد امحمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:16
صراحة هذه المؤسسات التعليمية الخاصة أو المقاولات الخاصة امتصت دم أباء وأولياء التلاميذ على مدى سنوات وبمباركة الدولة
هذه المقاولات تجني أولا طائلة وتمنح الأساتذة والاداريين العاملين لديها أجور زهيدة ولا تصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي
فمثل هذه المقاولات مصيرها الغلق
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10 - شركات مفترسة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:16
و لكن جل هذه المؤسسات /الشركات التعليمية استخلصت اجورها من التلاميذ .. صحيح هناك نزاع بين بعض هذه الشركات و بعض اولياء التلاميذ حول الاشهر الثلاثة ( ابريل و ماي و يونيو) و لكن في العموم كل الاولياء ادوا ما عليهم لهذه الشركات .. خاصة و ان واجب التأمين ثمنه +200% عن قيمته الحقيقية .. لذلك دفعات هذه الشركات واهية .
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11 - يا رب الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:17
نسأل الله أن تغلق جميع المقاولات التجارية المدرسية الخصوصية وتتحمل الدولة مسؤوليتها في تعليم جيد عمومي للمغاربة وبذلك المساواة في حق التعليم بين الفقير والغني.
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12 - عبد الله الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:17
جميع الارقام وردت في هده الدراسة باستثناء الإرادات التي استخلصتها هده المدارس من المواطنين وقيمة الربح المحقق
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13 - simo barnoussi الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:18
وهذا الدراسة مقالتش انا اوليداتنا هوما الي ضايعين....الواليدين خلصوا من دم جوفهم بلا ميستافدوا اطفلانا......كلشي أنسى لقرايا والدروس والحروف.....لقاول لينا الحل.....ولا خليونا منا الله هوا يتولانا....حيت مهاكم مرضنا نفسيا وجسميا وجيبيا($) حكومت شخبط شخابيط لخبط لخابيط................
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14 - غيور الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:19
لهما لاشماتة ياربي تلطف بنا اصحاب تعليم خصوصي يردون ربح سريع لا تكفي ومؤسسة واحدة
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15 - mataf الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:19
Pourquoi vous n avez pas donné le montant des.milliards de dh
qu ils ont accumulés durant des dizaines d annees.
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16 - طارق حتى لأولاد علي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:21
هذا المبلغ الذي دفعته هذه المؤسسات للموظفين خلال 6 أشهر تجنيه خلال شهر واحد... صدق أو لا تصدق إنها الحقيقة
فعدد التلاميذ الذين يدرسون في التعليم الخاص يصل عددهم ل 850 ألف تلميذ تقريبا اذا افترضنا انهم يؤدون في المتوسط 1500 درهم فمجموع ما تجنيه هذه المؤسسات خلال شهر واحد يعادل ما تدفعه لكل موظفيها خلال 6 أشهر...
طبعا في الرباط وما حاورها يصل مبلغ التمدرس الشهري ل 6 آلاف درهم في بعض المدارس...
و خلينا ساكتين افضل
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17 - Hassan الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:23
حبدا لو اعطيتمونا أرباح هده الموسسات في السنوات الثلاث الأخيرة.
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18 - الحيادية الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:25
يسهل تضليل الناس بالأرقام، خاصة عندما يتم سردها بشكل انتقائي وفي اتجاه واحد ومقصود. الموضوع يحتاج دراسة من جهة محايدة.
ماذا عن حجم أرباح هذه المؤسسات مقارنة بخدماتها الضعيفة، أمام إعفاءاتها الضريبية؟ ماذا عن استغلالها ضعف الرقابة على القطاع لاستغلال موظفيها وأساتذتها وتشغيلهم بأجور زهيدة؟ ماذا عن مداخيل التأمين الفاحشة وغير القانونية التي ضختها في صناديقها طوال السنوات الماضية؟...؟
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19 - هشام الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:28
سوف ندرس ابناءنا بايدينا ولو اقتضى الامر تشكيل جمعيات لتعليم اطفالنا وسندعم كل معلم او استاذ او مبرمج كمبيوتر لتطوير التعليم عن بعد. ولتذهب المدارس الخاصة للجحيم. وكل من سيفقد عمله او العبودية التي كان يعيشها في هذه المدارس الشعب لن يتخلى عنه بل نحن في امس الحاجة لكل معلم ومربي سوف ندعمك ونعمل يدا في يد.
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20 - تنغير الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:30
خاص الحكومة دير الماء في إدوز تشوف من خلهم راه كلنا مواطنون
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21 - خالد انيس الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:31
كفى نفاقا وضحكا على الدقون احصائيات فصلت بالمقاس لجذب تعاطف الدولة والبحت عن طريق لربح المزيد من الامتيازات... عن أي تجهيزات الكترونية وعن اي مواد تعقيم وعن اي وعن اي وعن اي يتحدت هؤلاء.. المدارس الخصوصية أكبر أخطبوط تجاري وهم اصحابها هو الربح لا أقل ولا اكتر وقد صرحوا به علنا في عدة مناسبات... لا اساتدة في المستوى الدي يتبجحون به فقط اعتمادهم على المتدربين لا تغطية صحية لا مرافق لا لا لا .. ومع ذلك يتدمرون لك الله يا مواطن يا مطحون
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22 - عصام الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:32
،متمنياتنا الصادقة أن نسترجع هبة المدرسة العمومية ومصداقيتها.فالأصل أصل.
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23 - med الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:32
يجب ان يتم اغلاق المدارس لان التلاميد لا يستفدون شي سواء حظوري او عن بعد.حظوري ثلات حصص في الاسبوع كل حصة فيها اربع ساعات غير كافية.اما عن بعد فهذه دون ان نتكلم عنها حيت انها غير ناجحة ١٠٠% وهناك من لا يتوفر على الكهرباء ولا هاتف.فقط كان الوزير فرض كلمته على المؤسسات لمصلحة المدارس الخصوصية.دار ان طارت معزى.لو تأخر الدخول المدرسي ببضع ايام سنلاحظ انخفاض في عدد الاصابات.
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24 - اكرم هيثم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:32
باش يبيعو لحوالة ديالهوم خلاو عيد الاضحى وكانت الكارثة في عدد الاصابات بفيروس كورونا ودابا غا يبيعو الكتب ديالهوم ويدخلو لفلوس لمدارسهم الخاصة ونتوقعو الدراسة عن بعد بعد تسجيل اصابات وسط التلاميذ الله يلطف ويرفع عنا الوباء وهاد الحكومات المنبطحة
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25 - immad الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:35
نسيت هذه الدراسة ان تتوقع اغلاق جميع المؤسسات وليس مؤسسات التعليم الخاص وحده !!!
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26 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 14:36
ابتداءا من شهر أكتوبر ستبدأ معركة جديدة بين أولياء التلاميذ والمدارس الحرة التي كانت نواياها سيئة ولم تخفض ولو درهم واحد من الرسوم الشهرية ولا رسم التأمين. كانوا يظنون ان كورونا ستغادرنا مع الدخول المدرسي ومعظمهم ألزم الاولياء بتسجيل ابناءهم حضوريا لكي ينالوا الكعكة كاملة. لكنهم لم يفرحوا ففي اول الدخول المدرسي أصدر مسؤولو اكبر المدن المغربية قرارا بإغلاق المدارس العودة للدراسة عن بعد
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