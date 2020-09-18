24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4307:0913:2716:5119:3420:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. موخاريق: الحكومة تخدم "الباطرونا".. وقانون الإضراب "تكبيلي" (5.00)

  2. دراسة تترقب إغلاق مؤسسات للتعليم الخاص نتيجة تداعيات "كورونا" (5.00)

  3. هكذا نجحت الدبلوماسية المغربية في الوساطة لحل الأزمة الليبية‬ (5.00)

  4. منع مشيّدي "نصب الهولوكوست" من دخول المغرب‬ (4.20)

  5. قرارات حكومية (4.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | أخنوش يرأس اجتماع تحضير موسم الفلاحة الجديد

أخنوش يرأس اجتماع تحضير موسم الفلاحة الجديد

أخنوش يرأس اجتماع تحضير موسم الفلاحة الجديد
هسبريس من الرباط
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:30

ترأس عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيـد البحـري والتنمية القروية والمياه والغابات، الخميس، عن طريق تقنية الفيديو، اجتماع اللجنة الإستراتيجية لوزارة الفلاحـة، الذي ضم المسؤولين المركزيين والمديرين الجهويين والمؤسسات العمومية تحت وصاية الوزارة.

وخصص هذا الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة، لتحضيرات الموسم الفلاحي 2020/2021، إذ تمت خلاله مناقشة حالة تموين السوق الداخلية من المنتجات الفلاحية خلال فصل الخريف، وتوقعات إنتاج الأشجار المثمرة الخريفية وتوزيع الزراعات المقرر زرعها في فصل الخريف؛ "كما كان فرصة لاستعراض الظروف المناخية والمائية التي تميز هذا الموسم الفلاحي".

ووفق البلاغ ذاته، فرغم الوضع المناخي الصعب لسنة 2020، والوضع الصحي الخاص بوباء كوفيد 19، فإن إنتاج السلاسل المثمرة الرئيسية يبدو جيدًا، كما كشفت عنه التوقعات الأولية، إذ يتوقع أن "يزداد إنتاج الحوامض بنسبة 29٪ مقارنة بموسم الحوامض السابق، وهي زيادة ترجع بشكل رئيسي إلى تأثير التناوب الذي حفزته درجات الحرارة المعتدلة نسبيًا خلال فترات الإزهار وتكوين الفاكهة"، وزاد: "كما ساهم ارتفاع إنتاج الأغراس الجديدة من الحوامض المنفذة في إطار مخطط المغرب الأخضر في رفع الإنتاج هذا الموسم".

وبخصوص شجر الزيتون، يضيف البلاغ، "من المتوقع أن يرتفع إنتاجه بنسبة 14٪ مقارنة بالموسم السابق"، مردفا: "هذه الزيادة ناتجة عن عدة عوامل، من بينها الأثر الإيجابي لهطول الأمطار في شهري أبريل وماي، التي ساعدت على نمو الفاكهة وتطورها. كما أثر تناوب شجرة الزيتون الذي يتزامن خلال هذا الموسم مع دورة إنتاج عالية، وكذلك دخول إنتاج الأغراس الجديدة من أشجار الزيتون التي تم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر. وتعتبر الحالة الصحية النباتية لبستان الزيتون الوطني مرضية بشكل عام".

ومن المتوقع أن يكون الموسم الفلاحي للتمور 2020-2021 "مشجعا للغاية وبإنتاج قياسي منتظر من التمور، بزيادة 4٪ مقارنة بالموسم الفلاحي للتمور السابق، الذي كان سجل أيضا مستوى جيدا جدا؛ ويرجع ذلك إلى التأثير الإيجابي للظروف المناخية، ولاسيما درجات الحرارة المناسبة والفيضانات التي همت جهة درعة تافيلالت خلال شهر غشت"، حسب المصدر ذاته، مضيفا: "وتنضاف إلى هذه الظروف المناخية المواتية بداية الإنتاج في حقول التمر التي تم غرسها في إطار مخطط المغرب الأخضر، والتي يعرف إنتاجها مرحلة نمو هامة".

إلى ذلك، من المنتظر أن يتراجع الإنتاج المتوقع للتفاح لموسم 2020-2021 بنسبة 14٪ مقارنة بالموسم السابق؛ "وهو تراجع يعود بشكل رئيسي إلى عواصف البرد التي اجتاحت جهة فاس - مكناس وإقليم ميدلت"؛ بينما من المنتظر أن يرتفع الإنتاج المتوقع من الرمان خلال هذه السنة بنسبة 2٪ مقارنة بالموسم السابق، "وهو ارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى بداية الإنتاج في الحقول الجديدة"، يورد البلاغ.

وأضاف البلاغ أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أطلقت، بالنسبة للموسم الفلاحي 2020-2021، برنامج توزيع الزراعات الخريفية الرئيسية، مع مراعاة الموفورات من الموارد المائية والظروف المناخية المتغيرة لفصل الخريف؛ "وهو برنامج يخص بذور الحبوب، القطاني الغذائية، الزراعات العلفية، الزراعات السكرية والخضروات بمجموع المناطق الفلاحية للمملكة".

وأوضح المصدر ذاته أنه بالنسبة للخضروات "يهدف البرنامج الذي سيتم إطلاقه إلى ضمان تزويد طبيعي للسوق المحلي من جهة، والاستجابة للزيادة في الطلب على صادرات الخضروات من جهة أخرى؛ وذلك لضمان التوازن بين العرض والطلب على هذه المنتجات، إذ ستبلغ المساحة المبرمجة للخضروات 105.000 هكتار، وسيمكن الإنتاج المتوقع من تغطية احتياجات الاستهلاك لهذه المنتجات للفترة من يناير إلى ماي، وكذلك الصادرات، وخاصة بالنسبة للطماطم".

وفي ما يتعلق بالأسعار بالسوق الداخلي، كشف المصدر ذاته أن الوضعية نسبيا مستقرة بشكل عام؛ "أما الزيادات الطفيفة في أسعار بعض المنتجات فهي ظرفية، لذلك فإن الزيادة المسجلة في الطماطم حاليا ستعرف انخفاضا مع بداية شهر أكتوبر وبداية إنتاج الطماطم المبكرة، خاصة بجهة سوس-ماسة".

يذكر أنه ستتم مراقبة تنفيذ البرنامج بشكل مستمر من طرف لجنة لليقظة، وذلك لضمان تزويد السوق الوطني بالمنتجات المختلفة، وكذلك لتلبية طلبات التصدير إلى وجهات مختلفة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (97)

1 - حسن سويسرا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:41
بلا بلا بلا وفي أرض الواقع لا شيء لم توفر حتى الماء الصالح للشرب للمواطنين ومابلكم في المجالات الأخرى مثل القمح الدي نشتريه من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لحد الآن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
2 - تجمعي من الريصاني الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:43
اللهم اغيتنا غيت نافع لانه الغيت مع الاستراتيجية الرائعة للوزير الفلاحة ستكون النتائج واعدة ان شاء الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
3 - حميدات سعيد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:43
موسم الفلاحة !!يقصد حالة لوبيات الكبرى المنبثقة من الاقطاع وطبقة النبلاء ملاكي الاراضي الشاسعة والمسيطرين على منابع المياه والمتحكمين في الاسواق !؟
اما اغلبية سكان القرى والبوادي من بسطاء الفلاحين فحالتهم تتدهور كل موسم وينهار مستوى عيشهم حيث يعم الفقر والحرمان وحالة البوادي تؤكد انهيار مستوى عيش السكان الذين لا يصلهم شيءا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
4 - البلوري الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:50
وزارة الفلاحة تعمل من أجل ارضاء المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-48
5 - حمزة الروداني الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:50
مجهودات السيد وزير الفلاحة تستحق التشجيع والتنويه لانه يعمل ليل نهار للنهوض بقطاع الفلاحة والاجابة عن المشاكل المطروحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-31
6 - احمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:50
الخدمة اللي دارت الوزارة في فترة الحجر الصحي يشهد لها الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-32
7 - محمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:51
كل التحية و التقدير للسيد عزيز أخنوش رغم محاولات الحاسدين تدنيس سمعتك فقد حققت منجزات للمغرب كانت رائعة .يكفي أن الإنتاج الفلاحي تضاعف و فاق كل التصورات سدد الله خطاك . أنت مغربي أصيل .كل العز و الفخرلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
8 - سعيد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:51
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للفلاحة وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
9 - kawtar الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:51
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية القطاع الفلاحي بفضل مجهوداتها السيد الوزير الذي يسهر على تطوير هذا القطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-28
10 - المحمدي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:51
أخنوش خدام بشكل كبير جدا فمساريع كبيرة عطات ثمار ديالها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-30
11 - samira الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:51
أخنوش رجل كفئ وعملي بين عن كفاءته في مجال الفلاحة حيث أصبح إشعاعها يمتد إلى دول العالم والمواطن العادي يمكنه أن يحس بذلك ومن الواجب أن نعترف له بذلك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-27
12 - هشام الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:51
لا أحد بإمكانه أن ينكر المجهودات الجبارة التي يقوم بها السيد وزير الفلاحة في سبيل تنمية و تطوير القطاع الفلاحي بالمغرب، فالسيد الوزير دائم الحركة و التواصل عن قرب مع المواطن من اجل بناء مخططات ناجحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-24
13 - amin الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:52
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الكثير لي القطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-23
14 - ghizo الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:52
من حقنا كأمازيغ ان نفتخر بوزير كأخنوش فهو شرف المغاربة في اكثر من مناسبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
15 - nour الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:52
ترفع لك القبعة ايها الوزير واصل و لا تلتفت للجاحدين و الخاقدين عملك يتحدث عنك واصل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
16 - العلوي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:52
عزيز أخنوش خدام فقطاع الفلاحة بشكل يفتخر به كل المغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
17 - zahranouri الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:52
Merci pour l'esprit de solidarité, merci pour votre bonne gestion de ce secteur
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
18 - amal الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:53
بفضل الاستراتيجيات التي يتم تتبعها من طرف وزارة الفلاحة القطاع الفلاحي يشهد تطورا ملحوظ
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
19 - زوبيدة الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:53
وزارة الفلاحة و الصيد البحري يشهدان تطورات متواصلة بفضل اخنوش و سياسة المخطط الأخضر، العمل المتواصل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
20 - znouri الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:53
L'agriculteur est devenu multilingue , grâce à laquelle M.aziz akhenouch
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
21 - jalilagof الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:53
لو كانوا جميع الوزراء الحكومة المغربية مثل عزيز اخنوش فان المغرب لم تصله الازمة كما يقولون بعض الوزراء الحكومةلكي يبرؤون انفسهم اي وزارة تكلمت عنها لوجدوا لك مبرر لهذا يقول الثل المغربي (الله يكثرمن امثال عزيز )
علاش لا تكون الحكومة كاملة مثل سي عزيز. "شكرا السيد الوزير عزيز اخنوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
22 - samiasaadoune الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:53
Salutations spéciale à monsieur aziz akhenouch pour son intérêt et le développement du secteur agricole pour le mieux
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
23 - المنصوري الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:53
السيد وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز اخنوش يعمل جاهدا على تطوير القطاع الذي يسهر على تسييره.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
24 - الهادي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
الفلاحة المغربية تواصل تألقها بكفاءة السيد عزيز اخنوش الذي لا يكل و لا يمل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-20
25 - مغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
هل هو تحضير لموسم الفلاحة ام تحضير للانتخابات.
سير جمع راسك المغاربة عاقو بيكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
26 - souka الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
كل الشكر والتقدير لي وزارة الفلاحة... بفضل السيد الوزير الفلاحة المغربية اليوم تحتل مراتب الأولى على المستوى الدولي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-22
27 - zahira الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
أخنوش له تجربة في تتبع المشاريع ومراقبتها، وهذا المشروع سيلقى النجاح لا محالة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
28 - هشام قباجي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
مساهمة اخنوش في الفلاحة المغربية لا ينكرها الا جاحد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-21
29 - simo الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
الفلاحة اليوم اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى دولي بفضل سيد الوزير الذي يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-19
30 - falima الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-18
31 - احمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
اتمنى ان يقتاد كل الوزراء باخنوش.. ولد الشعب. العمل و المعقول.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
32 - karima الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
السيد وزير الفلاحة دائما في الميدان ومشاكل الساكنة تهمه وتبقى من ضمن أولوياته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
33 - عبد الكريم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
وزير الفلاحة هو الوزير الوحيد الذي يشتغل بضميره و يهتم بالمصلحة العامة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-17
34 - med الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
نحن فخورين بوزارة الفلاحة دائما متألقة وتعرف تطور ملحوظ و فعلا دايرين كثر من جهدهم باش القطاع الفلاحي يتطور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-16
35 - nadiatinhilal الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:54
المغرب الآن دار بزااف ديال الإجراءات لي بعض الدول تعطلو باش يديروها و فعلا حاليا الدولة مستبقة الأحداث بطريقة رائعة .. فهااد الأزمة بينات لينا على بزاف ديال الحوايج من بينهم وزارة الفلاحة لي متخلاتش على الشعب كنضن أن وزارة الفلاحة هي الوحيده لي مزالى رادا ليناا لباال فعلا قمتم بالواجب على أكمل وجه ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
36 - kamal الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:55
وزارة الفلاحة تواصل مسلسل التٲلق والتميز، في الحقيقة السيد اخنوش، من ٲنجح الوزراء وٲكثرهم عملا، برااافو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
37 - نبيل الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:55
اغراس اغراس هو فلسفة اخنوش في تدبيره لقطاع حيوي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
38 - karima الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:55
رغم الضروف التي يجتازها المغرب اليوم وزارة الفلاحة قايمة بالواجب شكرا على حسن تدبيرك سيد الرئيس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
39 - حسن الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:55
السيد وزير الفلاحة دائما في مستوى التطلعات المغاربة و يشرف البلاد في مختلف التظاهرات الوطنية وكذلك الدولية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
40 - visiteur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:55
وزارة الفلاحة أثبتت أن شعبها من أولوياتها ، فعلا عامله جهدها و كتر .. وفرات لينا جميع الحاجيات الأساسية و زيادة على ذلك الاثمنه جد منااسبه و في متناول الجميع .. الشكر قليله فحقكم ، نفتخر بكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
41 - ismail الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:55
لا شك أن العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-15
42 - المغربي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:55
المغرب يسير في الطريق الصحيح من ناحية الفلاحة التي تشكل مصدر رزق ملايين المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-14
43 - visiteur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:55
وزارة الفلاحة أصبحت رقما صعبا وخاصة فهاد الظروف الصعبة تطوراات كتر و كتر استطاع المغرب ضمان الامن الغذائي ودالك بفضل مخطط المغرب الأخضر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
44 - halima الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:55
الفلاحة هي لي عندنا فهاذ البلاد ان شاءالله خير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
45 - عبد الله الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:55
السيد وزير الفلاحة من أنجح وزراء المغرب فهو أعطى الشيء الكثير للفلاحة وطورها محليا ودوليا ، بالتوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
46 - moulay الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:55
المغرب يعتبر من بين الدول الاكثر تقدما في المجال الفلاحي بفضل الطريقة المتبعة لتدبير هذا القطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
47 - زهور الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:56
يحق لنا ان نتفتخر بوزارة فلاحتنا.. الفلاحة المغربية اصبح يضرب بها المثل في المحافيل الدولية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
48 - visiteur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:56
السيد الوزير عرف كيف يحول القطاع الفلاحي من الركود الى منافسة الدول الرائدة في الفلاحة ، نتمنى الازدهاار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-13
49 - الحليمي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:56
عزيز اخنوش يحاول ان يعمل على محاربة الفقر و اظهار ان الفلاحة هي الحل لمشكله عدم العمل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
50 - طاريق الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:56
السيد وزير الفلاحة رجل الأزمات أو بالأحرى رجل المواقف الصعبة والظرفية. رجل لا يتوارى في العمل الدؤوب وإيجاد حلول لما فشل فيه الأخرون. بالتوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
51 - safae الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:56
شكر خاص لي السيد الوزير الذي يسهر على تطوير القطاع الفلاحي بفظل مجموعة من المجهودات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
52 - visiteur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:56
مزيد من العطااء و حظ موفق لوزارة الفلاحة الحمدلله الخير كاين فالسوق و الفضل كيرجع لوزارة الفلاحة فعلا القطااع الفلاحي تطور 180 درجة محلياا و دولياا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-9
53 - قادير الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:56
الى الأمام اخنوش هذا يطلبه المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
54 - Khadija الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:56
الفلاحة المغربية وصلت العالمية بفضل السيد الوزير 
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
55 - iman الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:56
وزارة الفلاحة كالعادة تقوم بواجبها ديالها تحياتي لك سيد الوزير دمت متألق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
56 - visiteur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:56
De nombreux grands pays ont éprouvé des difficultés à fournir des matériaux de base à leurs citoyens. Le Maroc a pu garantir la sécurité alimentaire grâce au Plan Maroc vert
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
57 - visiteur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:56
القطاع يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالسيد وزير الفلاحة يقوم بواجبه على أكمل وجه وبرهن على دلك في الكثير من المحافل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
58 - asma الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:57
شكر خاص لي وزارة الفلاحة بفضل مجهوداتها الحمد الله كلشي متوفر تحياتى لك سيد الوزير على هذا العمل الجبار
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
59 - Mouna الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:57
تحية خاصة لهذا لسيد عزيز أخنوش الذي طور القطاع الفلاحي في بلادنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
60 - أحمد الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:57
وزارة الفلاحة تقوم بواجبها على أكمل وجه و هذا بشهادة جميع مهني القطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
61 - visiteur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:57
n'y a aucune crainte pour le secteur agricole, car l'agriculture marocaine continue de briller et de réussir avec l'efficacité du ministre Aziz Akhenouch et sa contribution au développement de ce secteur , Alhamdulilah pour ces résultats positifs
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
62 - visiteur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:57
Le ministère de l'agriculture est très proche des citoyens marocains dans les circonstances actuelles, grâce à une politique de communication réussie et aux efforts déployés pour fournir des fournitures adéquates. M.aziz akhenouch est l'homme de la scène et devrait être imité par tous les ministres et politiciens, bonne chance et plus tendre.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
63 - سفيان الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:57
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
64 - قاسم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:57
قطاع الفلاحة بالمغرب يسير في الطريق الصحيح نحو الازدهار والرقي الى أعلى المستويات فالوزارة الوصية تقوم بواجبها على أكمل وجه وتبرهن على ذلك في الكثير من المحافل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
65 - عبد العالي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:58
الطريقة التي يسير بها القطاع الفلاحي بالمغرب أتبتث نجعتها في العشر سنوات الاخيرة و هذا بفضل الوزير الكفء التي يشرف عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
66 - alyahamdon الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:59
قطاع الفلاحة بالمغرب حقق نتائج جد مهمة و مرضية بفضل إستراتيجية محكمة من السيد الوزير الوصي على هذا القطاع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
67 - mariam الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:59
اليوم أصبح المغرب يعرف اكتفاءً ذاتيا من ناحية التغذية و التموين و هذا راجع للمخططات التي احتضنها وزارة الفلاحة، على سبيل المثال المخطط الأخضر الذي لطالما أبلى نجاحا و مازال على طريقه الصحيح هناك أيضا وفرة من ناحية المنتجات السمكية التي لم تعرف أية انقطاع رغم هذه الجائحة، تحياتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
68 - halima الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:59
المغرب بلاد الخيرات و النعم، كما لا ننسى الوزارة التي لطالما كانت وفية و جادة في عملها لتصل إلى هذا النجاح الباهر الذي أعطى ثماره و اوصل صيتنا لدول كبرى لاقت صعوبة في توفير ما وفرته لنا هذه الوزارة الرائعة دمتم فخرا لنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
69 - salma الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:59
قطاع الفلاحة فالمغرب من بين القطاعات اللي عارفا ازدهار كبير و هذا بفضل كفاءة الناس اللي كيشتغلو ضمن هذا القطاع ،مشكورون يا طاقم وزارة الفلاحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
70 - bensaihfarah الجمعة 18 شتنبر 2020 - 22:59
مخطط المغرب الاخضر هو أكثر الاستراتيجيات القطاعية نجاعةً حيث أعطى نتائج ملموسة على أرض الواقع مكنت من تثمين المنتوج الفلاحي والرفع من مردوديتيه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
71 - hamdanianir الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:00
الكل يشيد بمجهودات وزير الفلاحة لأنها أعطت نتائج على أرض الواقع بالرغم من الاكراهات التي يواجهها القطاع الفلاحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
72 - najla الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:00
فعلا انا افتخر بهاد المستوى اللي وصلات ليه الفلاحة عندنا فالمغرب،فعلا قدرنا نطلعو بهاد القطاع للقمة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
73 - laila الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:00
المغرب و لله الحمد معروف بالخيرات ديالو و الحمد لله أنه عندنا ناس أكِّفاء اللي مسايرين الوضع و كيحطو النقط على الحروف باش الوضع يكون ميسر،تحياتي لوزارة الفلاحة على المجهودات الجبارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
74 - hamdanianir الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:00
التنمية الفلاحية في أوج تجلياتها في عهد الوزير أخنوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
75 - amine الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:01
لطالما عُرفت وزارة الفلاحة بعملها المتقن و تطورها المستمر في القطاع، برافوووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
76 - visiteur الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:01
مشاريع برنامج المغرب الاخضر حققت نتائج ايجابية و نجاحات متوالية بمختىف مناطق المغرب و المواطن البسيط يلتمس هذه الانجازات بفضل سياسة التواصل المستمر و عن قرب التي تنهجها الوزارة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
77 - sonia. الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:01
الأعمى والأطرش هما الوحيدان اللذان يمكن أن ينكرا النمو الكبير للفلاحة في البلاد مند إحداث المغرب الأخضر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
78 - nassim الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:01
كلكم تفاني و عمل يا وزارة الفلاحة دمتم فخرا لنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
79 - farita الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:02
لا شك ان القطاع الفلاحي عرف طفرة نوعية منذ مجيء السيد الوزير على رأس الوزارة بالنظر للنتائج الايجابية المحققة 
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
80 - hiba الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:02
كمواطن مغربي اشيد بالمجهودات التي تقوم بها وزارة الفلاحة، و لولا هذه المجهودات و الدعم المرصود للفلاحة لأصبحنا اغلى الدول في المنتوجات الفلاحية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
81 - hamza الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:02
Vraiment nous sommes très fiers d avoir une excellente ministère comme la vôtre dans notre pays bravo
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
82 - oumaima الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:02
الفلاحة المغربية في الطريق الصحيح، و التقدم الذي حصل في هذا الميدان يشهد به الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
83 - souraya الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:03
الفلاحة في المغرب شهدت ازدهارا و تطورا ملحوظا بفضل مجهودات و تبصر السيد عزيز اخنوش، رجل عملي بامتياز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
84 - youssef الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:03
Nous vous souhaitons unr très bonne continuation pour la suite vous êtes toujours les meilleurs
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
85 - chouaib الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:03
نحن نفتخر بهذه الوزارة اللي شادة بزمام الأمور ديالها و مقابلة شغالها على أكمل وجه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
86 - aya الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:03
اخنوش يواصل مسار الاصلاح في القطاع الفلاحي و الشعب المغربي واثق من قدراته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
87 - محمد العربي الامازيغي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:04
قبل الحديث عن الموسم الجديد..كان على هذا السيد ان يحاسب اولا على الموسم الماضي المفلس..وان يقدم لنا حصيلة سنواته الطوال على راس كل الوزارات الي يراسها وبخاصة وزرارة اللا فلاحة..النتيجة.. افلاس..افلاس..ولا من محاسبة..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
88 - hourya الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:04
القطاع الفلاحي شهد تطورا ملحوضا في المغرب بفضل مجهودات السيد الوزير عزيز اخنوش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-7
89 - radia الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:17
الفلاحة المغربية اصبحت نموذجا يحتدى به على المستوى الدولي و هذا بفضل الاستراتيجيات المعقولة التي ينهجها السيد الوزير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
90 - kamal الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:18
أخنوش يجب الاقتداء به من طرف كل الوزراء والسياسيين حظ موفق ومزيد من العطاء<b
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
91 - safa الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:19
لا شك ان العمل هو المدخل الوحيد إلى حل مشاكل البلاد و وزير الفلاحة دائما يعمل في صمت معتمدا على كفاءاته وتجربته في الفلاحة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
92 - mohamad الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:19
فعلا الفلاحة هي العمود الفقري للاقتصاد المغربي والسيد الوزير يعمل جاهدا للنهوض بهذا القطاع اكتر فاكتر.....بالتوفيق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
93 - samara الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:20
المغرب يسير في الطريق الصحيح في المجال الفلاحي.. و يرجع ذلك الى المجهودات التي تقوم بها الدولة الى جانب الشركاء الخواص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
94 - ali الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:21
وزارة الفلاحة الوحيدة لي باقا رادا لينا البال شكرا للسيد الوزير على اهتمامه و مجهوداته لتثمين كافة المنتوجات المحلية و المجالية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
95 - aziz الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:21
الوزارة المشرفة على قطاع الفلاحة تقوم بمجهوداتها من اجل حماية المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
96 - najwa الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:22
وزارة الفلاحة دائما تقوم بواجبها على أكمل وجه بفضل الوزير الكفء الذي يتحلى بروح المسؤولية ويستحضر مصلحة البلد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
97 - naima الجمعة 18 شتنبر 2020 - 23:22
السيد وزير الفلاحة دائما حاضر في الميدان وديناميته منقطعة النظي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
المجموع: 97 | عرض: 1 - 97

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.