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كُتّاب وآراء
العدوى تغلق مقرّ المكتب الوطني المغربي للسياحة
أعلن المكتب الوطني المغربي للسياحة، اليوم الجمعة، أنه قرر إغلاق مكاتب مقره بالرباط، مؤقتا، بعد تسجيل 8 حالات إيجابية تهم الإصابة بفيروس كورونا دون ظهور أعراض.
وأوضح المكتب، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن آخر اختبار أجري في 16 شتنبر كشف وجود 8 حالات إيجابية لا تظهر عليها أعراض، مشيرا إلى أنه قرر إغلاق مكاتب مقره بالرباط مؤقتا إلى أن يعود الوضع إلى حالته الطبيعية تماما، ويتم إنجاز عملية تعقيم لجميع المباني، بمساعدة السلطات المختصة.
كما أبرز المصدر ذاته أنه في هذه الظرفية التي يسود فيها الوباء، ووفقا للقواعد الصحية التي أقرتها وزارة الصحة، "يجعل المكتب من سلامة فرقه أولوية، ويتم إجراء اختبارات منتظمة يخضع لها جميع موظفيه"، مطمئنا شركاءه بأن "جميع أنشطة المكتب ستستمر بشكل طبيعي، وعملية الرقمنة التي انخرط فيها تتيح إمكانية إنجاز جميع مهامه عن بعد بنجاعة".