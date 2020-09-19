صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية تسجل أداء جيدا

هسبريس من الرباط

سجل قطاع صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية أداء جيدا خلال الموسم المنتهي 2019-2020 (1 شتنبر 2019-31 غشت 2020)، على الرغم من السياق الدولي الصعب الذي اتسم بانتشار وباء "كوفيد-19".

ووفق معطيات واردة في بلاغ صحافي لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، فقد بلغت قيمة الصادرات من المنتجات الغذائية الفلاحية (باستثناء منتجات الصيد البحري) خلال موسم 2019-2020 حوالي 39.5 مليار درهم، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 8٪ مقارنة بسنة 2018 (36.6 مليار درهم)، وبنسبة 130٪ مقارنة بسنة 2010 (17.2 مليار درهم).

أما الصادرات من الخضراوات، فسجلت، وفق المصدر ذاته، "حجما بلغ حوالي 1.416.000 طن خلال موسم 2019-2020، مسجلة ارتفاعا بنسبة 12٪ مقارنة بموسم 2018-2019 (1.266.000 طن)"، بينما ارتفعت صادرات الطماطم بـ 5٪ منتقلة من 539 ألف طن خلال موسم 2018-2019 إلى 567 ألف طن خلال الموسم المنتهي 2019-2020، في حين سجلت صادرات الفواكه الحمراء ارتفاعا ملحوظا في 2019-2020، "بحيث بلغ حجم صادرات الفواكه الحمراء الطازجة حوالي 89 ألف طن، بزيادة 22٪ مقارنة بموسم 2018-2019 (73 ألف طن)".

واضاف البلاغ أنه تم تسجيل أداء جيد في تصدير البطيخ الأحمر، الذي بلغ حجمه حوالي 241 ألف طن خلال موسم 2019-2020 مقابل 168 ألف طن خلال موسم 2018-2019، أي بزيادة تقدر بـ 44٪، بينما بالنسبة للحوامض، وعلى الرغم من انخفاض حجم الصادرات بنحو 26٪ بسبب انخفاض الإنتاج خلال 2019-2020، "فقد عرفت الأسعار مستوى جيدا في الأسواق العالمية خلال الموسم المنتهي".

ويتوقع تسجيل آفاق تصدير جيدة بالنسبة للحوامض في الأسواق الدولية، نظرا لعرض محدود نسبيا لدى المنافسين الرئيسيين للمغرب، واستمرار الطلب على هذا المنتوج الغني بفيتامين "س" في سياق وباء "كوفيد-19".

وختم البلاغ بأنه من المتوقع، بشكل عام، أن يرتفع حجم الصادرات الغذائية الفلاحية خلال هذا الموسم بنسبة 10٪ مقارنة بموسم 2019-2020.

يذكر أن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ترأس، الخميس، اجتماعا بتقنية الفيديو عن بعد، للجنة الاستراتيجية لوزارة الفلاحة، ضم المسؤولين المركزيين والمديرين الجهويين ومديري المؤسسات تحت الوصاية، وخصص لدراسة حصيلة الصادرات من المنتجات الفلاحية للموسم المنتهي وآفاق الموسم المقبل.