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كُتّاب وآراء
دبي تنظم نسخة افتراضية من معرض العقارات الدولي
أعلنت إمارة دبي عزمها تنظيم النسخة الافتراضية الأولى من معرض العقارات الدولي خلال الفترة من 11 إلى 20 نونبر المقبل، ليكون أكبر منصة لبيع وشراء العقارات في الشرق الأوسط .
وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنه في ظل الظروف الراهنة التي يشهدها العالم جراء تفشي جائحة "كوفيد- 19"، تم بناء منصة افتراضية تفاعلية آمنة، بما يساعد على عرض الفرص الاستثمارية، وتسهيل التصرفات العقارية في السوق العقاري المحلي والأسواق الدولية، واستخدم منظمو المعرض التكنولوجيا الافتراضية، لضمان تجربة سلسة وفريدة وآمنة.
وقال سلطان بن مجرن، مدير عام الدائرة، في بيان اليوم السبت: "تمثل النسخة الافتراضية من الحدث بداية فصل جديد للقطاع العقاري، في فترة يشهد فيها العالم تحولاً نوعيًا نحو المرونة والابتكار، وسيكون هذا الحدث منصة فعالة لتحفيز نمو القطاع العقاري محلياً ودولياً."
وأضاف: "سيعمل المعرض على تعزيز نمو السوق العقاري، من خلال تحفيز عمليات البيع والشراء، باستخدام المنصة التي تتيح للمطورين عرض مشاريعهم بطريقة آمنة، وخلق الفرص التجارية في السوق العقاري على الصعيدين المحلي والدولي، والتركيز على جذب المتعاملين والمستثمرين، والتوصل إلى صفقات تجارية مربحة".
وستعمل النسخة الافتراضية من المعرض على تعزيز الشراكات التجارية والتعاونية مع المستثمرين والشخصيات البارزة في القطاع العقاري، ودعم الشركات العقارية من خلال الترويج لمشاريعها، ومنحها ميزة في سوق شديدة التنافسية، وتوفير فرصة للتعافي من تداعيات الوباء.
وسينظم المعرض على مدار 10 أيام عددا من الجلسات الحوارية الافتراضية بمشاركة خبراء عقاريين من حول العالم، وستتخللها مناقشات متعمقة وتحليلات حول اتجاهات السوق الجديدة والاستراتيجيات والفرص في قطاع العقارات، وسيتم الترتيب لعدد من الزيارات الافتراضية للمشاريع العقارية، والتي ستتيح للمشترين الفرص للقيام بزيارات افتراضية للمشاريع العقارية.