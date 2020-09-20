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الرئيسية | مال وأعمال | الدرهم المغربي يتراجع بالأورو ويستقر أمام الدولار

الدرهم المغربي يتراجع بالأورو ويستقر أمام الدولار

الدرهم المغربي يتراجع بالأورو ويستقر أمام الدولار
هسبريس من الرباط
الأحد 20 شتنبر 2020 - 00:25

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم تراجعت بنسبة 1.02 في المائة مقابل الأورو، وظلت مستقرة أمام الدولار خلال الفترة ما بين 10 و16 شتنبر الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف.

كما أشار المصدر إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت يوم 11 شتنبر الجاري 296.9 مليار درهم، بانخفاض طفيف نسبته 0.1 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 26.7 في المائة على أساس سنوي.

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