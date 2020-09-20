24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- القاضية الحديدية
- استهلاك المخدرات يجر نجل شيخ سلفي إلى السجن
- الكمامة
- تنامي الاعتداءات يجدد مطلب توفير الحماية القانونية للأطر التربوية
- القضاء يرفض تمتيع مضيف طيران بتأجيل أداء قرض جراء "كورونا"
طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)
رصيف الصحافة: استجمام الملك محمد السادس بالريف يتجاوز 5 أسابيع (1.00)
- طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي - (131)
- "إصابات كورونا" تُنذر بتطبيق الحجر الشامل في أرجاء الدار البيضاء - (74)
- المغرب يسجل 2552 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة - (70)
- القضاء يرفض تمتيع مضيف طيران بتأجيل أداء قرض جراء "كورونا" - (53)
- عصيد: الطابوهات والجرائم - (50)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ105.9 مليارات درهم
أفاد بنك المغرب بأنه ضخ 105.9 مليارات درهم، منها 24.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و41.8 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و33.9 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، و5.9 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.
وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ 4.5 مليارات درهم، وبلغ المعدل البنكي، خلال الفترة بين 10 و16 شتنبر، 1.5 في المائة في المتوسط.
وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 24.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 16 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 17 شتنبر).