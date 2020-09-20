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بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ105.9 مليارات درهم

بنك المغرب يضخ تسبيقات بـ105.9 مليارات درهم
هسبريس من الرباط
الأحد 20 شتنبر 2020 - 04:08

أفاد بنك المغرب بأنه ضخ 105.9 مليارات درهم، منها 24.3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و41.8 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و33.9 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، و5.9 مليارات درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ 4.5 مليارات درهم، وبلغ المعدل البنكي، خلال الفترة بين 10 و16 شتنبر، 1.5 في المائة في المتوسط.

وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 24.6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 16 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 17 شتنبر).

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