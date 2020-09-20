24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|20
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:44
|07:11
|13:26
|16:49
|19:31
|20:46
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الوالي قسي لحلو يتفقّد أوراش المشاريع التنموية
- القاضية الحديدية
- استهلاك المخدرات يجر نجل شيخ سلفي إلى السجن
- خبير مغربي: "العدل والإحسان" جماعة "حربائية" تجيد خلط الأوراق
- الكمامة
طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي (5.00)
رصيف الصحافة: استجمام الملك محمد السادس بالريف يتجاوز 5 أسابيع (1.00)
- طالبة مغربية بالحجاب تُثير "جدلا ساخنا" داخل البرلمان الفرنسي - (131)
- "إصابات كورونا" تُنذر بتطبيق الحجر الشامل في أرجاء الدار البيضاء - (74)
- المغرب يسجل 2552 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة - (70)
- عصيد: الطابوهات والجرائم - (50)
- "تعويضات 400 مليون" عن الأخطار لا تكفي مهنيي الصحة بالمغرب - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
تراجع المؤشرات القطاعية للبنوك في نشاط البورصة
أشارت مذكرة لبنك المغرب حول المؤشرات الأسبوعية، بخصوص نشاط البورصة، إلى أن مؤشر "مازي" سجل انخفاضا نسبته 1.1 في المائة خلال الفترة ما بين 10 و16 شتنبر الجاري، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 17 في المائة.
ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرات القطاعية لــ"الأبناك" بنسبة 1.4 في المائة، و"الاتصالات" بنسبة 1.9 في المائة، و"البناء ومواد البناء" بنسبة 1.3 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي "التأمينات" و"العتاد والبرمجيات والخدمات المعلوماتية" على التوالي بنسبة 2.4 و1.2 في المائة.
وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 330.9 مليون درهم مقابل 263.5 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ المبلغ الحجم المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 63.9 مليون درهم مقابل 42.4 مليون درهم خلال الأسبوع السابق.