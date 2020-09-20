تراجع المؤشرات القطاعية للبنوك في نشاط البورصة

هسبريس من الرباط

أشارت مذكرة لبنك المغرب حول المؤشرات الأسبوعية، بخصوص نشاط البورصة، إلى أن مؤشر "مازي" سجل انخفاضا نسبته 1.1 في المائة خلال الفترة ما بين 10 و16 شتنبر الجاري، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 17 في المائة.

ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرات القطاعية لــ"الأبناك" بنسبة 1.4 في المائة، و"الاتصالات" بنسبة 1.9 في المائة، و"البناء ومواد البناء" بنسبة 1.3 في المائة.

وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات قطاعي "التأمينات" و"العتاد والبرمجيات والخدمات المعلوماتية" على التوالي بنسبة 2.4 و1.2 في المائة.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 330.9 مليون درهم مقابل 263.5 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ المبلغ الحجم المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 63.9 مليون درهم مقابل 42.4 مليون درهم خلال الأسبوع السابق.