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الرئيسية | مال وأعمال | الأزمة تُضعف إقبال المغاربة على المياه المعدنية

الأزمة تُضعف إقبال المغاربة على المياه المعدنية

الأزمة تُضعف إقبال المغاربة على المياه المعدنية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 08:10

تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد في تراجع الإقبال على استهلاك المياه المعبأة بفعل تضرر القُدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، وهو ما نتج عنه انخفاض في رقم مُعاملات الشركات العاملة في هذا القطاع.

وقالت شركة أولماس، المُنتجة للمياه المعدنية والغازية، إن رقم مُعاملاتها برسم الفصل الأول من السنة الجارية حقق 616 مليون درهم، مقابل 762 مليون درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية، ما يعني انخفاضاً قدره 19 في المائة.

وأشارت الشركة، ضمن بلاغ حول نتائجها المالية، إلى أن هذا الانخفاض راجع إلى تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المغربي بشكل عام، وعلى القدرة الشرائية وعادات الاستهلاك لدى الأسر بشكل خاص.

الشركة التي عانت في السنوات الأخيرة من حركة مقاطعة استهدفتها، وجدت نفسها أمام انخفاض المبيعات وارتفاع النفقات المتعلقة بالاستثمار في إطار برنامجها التنموي، لتسجل بذلك نتيجة تشغيلية سلبية تناهز ناقص 27 مليون درهم.

كما اضطرت الشركة إلى اعتماد عدد من الإجراءات الوقائية المتمثلة في اقتناء معدات الحماية الفردية واعتماد بروتوكول التعقيم، وهو ما نتج عنه نفقات إضافية أدت بشكل كبير إلى انخفاض الربح الصافي للفصل الأول.

وبعدما كانت المجموعة قد حققت ربحاً صافياً في حدود 6,6 ملايين درهم في نهاية يونيو من سنة 2019، واجهت خلال الفصل الأول من السنة الجارية نتيجة سلبية بلغت ناقص 68,5 مليون درهم.

ومن أجل التخفيف من هذه التداعيات، لجأت "شركة أولماس" إلى إطلاق منصة للبيع الرقمي للمياه التي تنتجها بهدف تجاوز ضُعف الإقبال الناتج عن تضرر القدرة الشرائية للمواطنين وإجراءات الحجر الصحي التي ما زالت تُطبق في بعض المدن من حين إلى آخر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نظرة عن بعد الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 08:28
6 القارورات من حجم لتر ونصف بسعر واحد اورو و 8 سنت يعني 11 درهم مغربي يعني 9 ليتر من الماء هذا في المانيا ضرائب و يد العاملة مرتفعة ومع ذلك رخيص ، لا نريد مقارنة المانيا مع المغرب في البنية التحتية وبعض الاشياء ولكن نحاول تقريب المواطن المغربي من الغلاء الفاحش في المغرب مقارنته باجرة العامل البسيط و الموظف المقهور
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42
2 - بدر الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 08:36
لا يمكن لشركات تعبئة المياه إلا تحقيق أرباح خيالية، فالماء بالمغرب أغلى من البترول واستخراجه فابور...هذه الخرجات فقط لتخذير العقول التي دعت للمقاطعة والتي أيدتها لإستمالة عطفهم. أما الأرقام التي تداولها المقال مشكوك في أمرها...الما ديال الله وخارج من العين وكيتباع ب 6 دراهم للتر ومزالين كناقشو الربح والخسارة بدعوى شراء مستلزمات الوقاية...اذا كانت مثل هذه الشركات تشتكي من تكاليف الوقاية ضد كوفيد 19 ما هي شكاوى المواطن المغلوب على أمره والذي يلزمه كذلك الوقاية والإلتزام بالإجراءات الصحية في سبيل البحث عن لقمة العيش؟ كذبو حتى تشبعو راحنا عايقين بكم، ولى زمن الخرايف في عز النهار
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