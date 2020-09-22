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الرئيسية | مال وأعمال | فرنسا تسعى إلى تقليل تسريح موظفي "إيرباص"

فرنسا تسعى إلى تقليل تسريح موظفي "إيرباص"

فرنسا تسعى إلى تقليل تسريح موظفي "إيرباص"
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 22 شتنبر 2020 - 09:55

قالت وزيرة الصناعة الفرنسية، أجنيس بانييه رانشر، في مقابلة مع إذاعة "فرانس إنفو"، إن الدولة الفرنسية تعمل مع شركة إيرباص من أجل خفض عدد حالات الاستغناء الطوعي والتسريح الكامل للموظفين بالشركة.

وقالت الوزيرة: "نجري نقاشات ملحَّة ووثيقة للغاية مع شركة إيرباص لتقليل عدد عمليات التسريح الكامل"، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ للأنباء.

وأضافت الوزيرة: "عملت الدولة بالفعل مع الشركة من أجل خفض عدد المسرحين طواعية في فرنسا بنحو 1500 شخص".

وأوضحت قائلة: "نعمل على الحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية (المرتبطة بفيروس كورونا) التي تعد الأزمة الأكبر خلال 100 عام".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الطبيعي أن تفكر شركة إيرباص في تسريح قسري للعاملين بعدما حصلت على قرض مضمون من الدولة، قالت بانييه رانشر: "خسرت شركة إيرباص 50% من طلباتها. هذه (نسبة) عملاقة. في الأعمال التجارية، يجب أن يكون لديك دفتر طلبات، ويجب أن يكون لديك عملاء".

وأضافت: "يجب أن يكون المرء واقعيا: إما أن تحتفظ إيرباص بالموظفين وتدفع الدولة مقابل بطالة جزئية للموظفين المسرحين، أو أن تدفع لمساعدتهم في العثور على وظائف جديدة".

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