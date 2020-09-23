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الرئيسية | مال وأعمال | قرض أوروبي كبير يدعم التجارة الخارجية للمملكة

قرض أوروبي كبير يدعم التجارة الخارجية للمملكة

قرض أوروبي كبير يدعم التجارة الخارجية للمملكة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:15

وقّع كل من القرض الفلاحي للمغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، اليوم الأربعاء، اتفاقية ائتمان بهدف تحفيز المبادلات التجارية للمغرب بقيمة 20 مليون دولار، ما يُعادل 185 مليون درهم.

وبموجب هذه الاتفاقية سيتم توفير خط ائتماني تمويلي جديد للتجارة الخارجية رهن إشارة القرض الفلاحي للمغرب، الذي يُعد البنك الرئيسي لتمويل القطاع الفلاحي بالمغرب وشريكه التاريخي.

وتعد هذه الاتفاقية الأولى التي يوقعها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع القرض الفلاحي للمغرب.

وذكر بلاغ مشترك للمؤسستين أن هذا الخط الائتماني التمويلي، متعدد العُملات الصعبة وغير الملزم، سيُستَعمل لإصدار ضمانات لفائدة البنوك معززة الاعتماد ولتوفير تمويل بالعملة الصعبة للصفقات التجارية عند التصدير والاستيراد.

ويندرج الخط الائتماني التمويلي الجديد في إطار "برنامج تسهيل المبادلات التجارية" (TFP) للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

ومن خلال التحاقه ببرنامج تسهيل المبادلات التجارية هذا، أصبحت للقرض الفلاحي للمغرب إمكانية الولوج لشبكة تضم أكثر من 100 بنك إصدار و800 بنك معزز الاعتماد، من شركاء البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر العالم، وهو ما سيُمكن زبائنه من الاستفادة من فرص تجارية جديدة على الصعيد الدولي.

ويُعد القرض الفلاحي للمغرب البنك الرئيسي والرائد التاريخي في مجال تمويل القطاع الفلاحي في البلاد، كما يُعتبر نموذجاً في إفريقيا بالنظر لالتزامه والمجهودات التي يبذلها لتنمية الفلاحة والعالم القروي.

ويُعتبر المغرب بلداً مُؤسساً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحد بلدان عملياته منذ سنة 2012. وإلى غاية اليوم استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حوالي 2.5 مليارات أورو في المغرب في إطار 66 مشروعاً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - zak الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:39
غير شدوا في القروض و قسموها بيناتكم و غرقوا لبلاد الدعوة بكوم لله
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41
2 - مغربي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:40
ها ها ها قرض بمبلغ كبير 20مليون دولار.اكون سلفتوها غير من عند مول المقهى هنا فكازا ولا مول البقال يلا متحشمو راسكم. بنك يقترض 20مليون دولار حشومة
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34
3 - رحمان علي الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:40
منذ ستون سنة قرض وبعده يتبعه قرض وكل اموال القروض لا يضهر اثرها على مستوى حياة المواطن فالفقر والبطالة والتشرد ومحاولة الهروب وتفشي مختلف الامراض المجتمعية هي العملة الرائجة بالاضافة الى تفشي الفساد والمحسوبية وتهريب الاموال !!
الى متى والى اين ؟؟هل ياتي يوما تكون فيها المحاسبة لكل من اضاع اموال الشعب مهما كانت مرتبته وسلطته ومكانته ؟؟ وما غير ذلك ضاع البلد
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32
4 - The dude الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:58
جملة "قرض كبير" غير كون حيدتوها من عنوان المقال. 18 مليار بالنسبة لدولة راه لا شئ. كون غير سلفتوها من عند شي بقال فالدار البيضاء كِما تقالت فالتعليقات من قبل ههههه
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6
5 - observations الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 19:58
# ويُعتبر المغرب بلداً مُؤسساً للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأحد بلدان عملياته منذ سنة 2012.# لم اعد افهم شيئا. المغرب بلد مؤسساً للبنك الاوروبي لإعادة الإعمار و التنمية و المغرب يقترض بفوائد من بنك هو مؤسسه في قارة أخرى.  
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4
6 - ملاحظ الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:00
لن تختفي هذه الجائحة حتى ...........جميع الدول المتخلفة سيتم بيعها للأبناك الدولية.
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3
7 - خبير الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:12
لي شد شي حاجة يردها قبل ما يخرج من الحكومة
أعيد
لي شد شي حاجة يردها قبل ما يخرج من الحكومة
كل حكومة تقترض وتخرج لتترك الحكومة التي تليها تقترض وفي الأخير المواطن هو من سيرد القروض بالزيادة في الضرائب والبوطان والوقود والجمارك و...
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3
8 - fariss الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:18
وهي الى دعمتو الفلاح الصغير باش يشد علينا الهجرة نحو المدن راه هي سباب فكل المصائب وترجعو ليه القيمة والهبة ديالو ...والله الى دعمتو الفلاح الصغير والعالم القروي بصفة عامة راه غادي نوليو نشبهو لدول المتقدمة
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9 - احبك ياوطني الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:23
هي عادة ليست حميدة. كلما احتجنا إلى مصروف الجيب نذهب إلى معطف ماما اروبا والى متى نستقل ونعمل ولا نبحث عن معطف ماما؟
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10 - ali الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:29
إنها الرباااااااااا، اي اقتصاد و اي ازدهار تنتظرون ، والنتيجة باينة من حالتنا ، لا صحة لا تعليم لا عدل ووووووو
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11 - حشومة الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:32
الاقتراض و بعده الانقراض غير مؤسوف عليه
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12 - كريم الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:39
هادشي فاش حادكين ،،،إدخلو إشدو لكريدي ،،،و ملي إبغيو إخويو إشدوه تاني ...ويبقا المواطن مضارب مع الخوصصة و سرقة أموال جيبه باش إخلصو البنك الدولي
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13 - عبدالحق الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 20:44
قرض أوروبي كبير : 20 مليون دولار قيمة انتقال لاعب متوسط ​​في أوروبا.
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