"أوبو" تطرح أحدث الهواتف في الأسواق المغربية

هسبريس من الرباط

قالت OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالميا في صناعة الأجهزة الذكية، إنها "طرحت Reno4 في السوق المغربية، إذ يقترح الهاتف الذكي طرقًا جديدة وممتعة من المزايا تمكن من مواكبة آخر الصيحات وكذا التعبير العارم عن تفاعل مستعمليه بفضل تقنية التصوير المبتكرة لـOPPO. وهذا يعني أن Reno4 ستجعل من السهل التقاط صور إبداعية في أي وقت أو مقاطع فيديو خيالية مصممة لمنح كل مستخدم فرصة "لإطلاق أفضل نسخة لهم".

وأشارت الشركة، في بلاغ لها، إلى أن "الهاتف الذكي Reno4 يكشف لأول مرة عن ميزة التفاعل عن بعد، المدعومة بمستشعر ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي (IA) وخوارزمية ذكية (IA) من أجل حماية الهاتف من أعين المتطفلين، مع تمكين المستعملين من التحكم في الجهاز بنقرة بسيطة فقط".

وقال ستيفن وان، نائب رئيس OPPO المغرب، "لطالما كانت سلسلة Reno واحدة من رواد تكنولوجيا كاميرات الهواتف الذكية، ومع Reno4، يغمرنا الفخر ونحن نواصل نهجنا المتمثل في ابتكار مزايا جديدة في التقاط الصور أو تصوير مقاطع الفيديو، والتي تخول لزبنائنا، التميز والتفرد دون غيرهم"، مضيفا أنه "بفضل تقنيات خلاقة مثل تكنولوجيا التصوير المبتكرة والتفاعل المستقبلي دون تلامس، والتصاميم المذهلة مع الشحن السريع بتقنية VOOC Flash Charge، نكون قد بذلنا مجهودات إضافية مع Reno4 حتى نلبي تطلعات الشباب التي تتغير باستمرار وبالتالي جعلهم مواكبين لآخر التوجهات الطارئة في مجال الهواتف الذكية".

وأشار البلاغ إلى أنه "جرى تزويد الهاتف الذكي Reno4 بمزايا مبتكرة، بما يجعله يتجاوز دوما كل الحدود، مع الحرص على تحقيق توازن دقيق بين تصميم رفيع وأنيق في الآن نفسه، فيما يتوفر الهاتف الذكي على شاشة من حجم 6,43 بوصة، بينما يبلغ سمكه الإجمالي 7,7 ملم، حتى يكون سلس الاستعمال في اليد أو عند وضعه في الجيب، بوزن يبلغ 165 غراما، وهو ما يضمن ارتياحا لكف اليد حين الإمساك به".

وأورد المصدر ذاته أنه "في معظم الأحيان حينما يكون الهاتف خارج الجيب، ستحتاجون إلى تملك جهاز يترجم التطلع إلى المستقبل، اعتبارا لذلك، جرى إصدار الهاتف الذكيReno4 ، بلونيBleu Galactique وEspace Noir، إذ يوفر لون Bleu Galactique مظهرا مميزا للغاية، كما أنه وللمرة الأولى في سلسلة Reno، أدمجت OPPO تقنية حديثة في التصميم يطلق عليها "Reno Glow".

ويتعلق الأمر بتصميم غطاء خلفي مبتكر يزاوج بين نسيج يظهر لامع وغير لامع في الوقت نفسه، وهو مقاوم لظهور علامات بصمات الأصابع، مما يمنح لون Bleu Galactique حيوية أكثر ولمعانا فائقا، كما تضفي تقنية التصميم الحديثةReno Glow بريقا إلى تدرجات اللون الفضي والأزرق الخاص بـBleu Galactique، عند انعكاس الضوء، بما يفرز معه مظهرا وتأثيرا مذهلا للجهاز.

وعلى الرغم من لونه الداكن، يضيف البلاغ، فإن الهاتف الذكي بمظهرNoir Espace يبدو شبه شفاف، وعند تعريضه لتأثيرات الضوء يبدو وكأنه يستعيد حيويته وينبض بالحياة بما يمنحه مظهرا براقا، فضلا عن شعار العلامة التجارية OPPO الذي يبدو في أسفل الهاتف، بما يضفي عليه لمسة من الغموض ويجعله ذا مظهر أخَّاذ ومتميز يمنح شعورا رائعا في راحة اليد.

وتعزيزا لحضوره بتقنية التصوير، يُعبد الهاتف الذكي Reno4 الطريق نحو الأفضل بالاعتماد على إمكانيات استثنائية تتعلق بالتقاط صور أو تصوير مقاطع فيديو؛ وبينما يتملك الكثيرون شغفا فطريا للتعبير عن إبداعهم من خلال التقاط صور فوتوغرافية تؤرخ لمراحل عديدة في حياتهم وذكرياتهم، بما فيهم صورهم الشخصية، وتزامنا مع الرغبة المتزايدة في مشاطرة باقي العالم هذه الإبداعات، فإن الهاتف الذكي Reno4 وظف أقوى مزايا التصوير وجعلها رهن إشارة راحة اليد من أجل "التقاط أفضل نسخة لكم".

وتحتوي الكاميرا الخلفية لـ Reno4 على مصفافة رباعية اللقطات بواقع 1 + 3 والتي تتشكل من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميغابكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميغابكسل، وكاميرا أحادية بدقة 2 ميغابكسل، بينما تلتقط الكاميرا الأمامية وهي بدقة 32 ميغابكسل صور "سيلفي" (شخصية) فائقة الوضوح.

وبفضل تقنية ضبط الألوان بالذكاء الاصطناعي AI Color Portrait، تستطيع الكاميرات الأمامية والخلفية للهاتف الذكي Reno4 التقاط صور شخصية تستخدم مؤثر هذه التقنية، وتتيح للمستخدمين التقاط صور شخصية عصرية وبطريقة تتلاءم مع آخر الصيحات كما الصور التي يبدو خلالها العالم باللونين الأسود والأبيض ووحده الشخص المصور من يبدو فريدا من نوعه وهو يتألق بالألوان.

وباعتماد تقنية AI Color Portrait Photo، يمكن التقاط صور يبدو من خلالها الشخص المصور وحده فقط بألوان طبيعية، بينما تبدو الخلفية باللونين الأسود والأبيض، ويُنَقِّحُ هذا النمط ألوانا معينة وداكنة بما يجعل الصورة الملتقطة أشبه بعمل فني يتماشى مع آخر الصيحات الطارئة في هذا الشأن؛ واللافت أن تقنية AI Color Portrait متاحة، كذلك، حتى في حال الرغبة في تصوير مقاطع الفيديو.

كما يتوفر الهاتف الذكي على ميزة رائعة لحفظ القصص الإبداعية المنشورة على تطبيق Instagram، أو مقاطع فيديو على تطبيق TikTok، بما يخول أفضلية أكثر ويزيد مستعملي Reno4 تميزا. فضلا عن ذلك، يتكون مقطع التصوير الفيديو أحادي اللون من ثلاثة أنواع من "المرشحات" (الفلترات)، والتي تضيف تأثيرا يضاهي ما تتميز به مقاطع الفيديو المتوجة التي تحافظ فقط على الألوان الحمراء أو الخضراء أو الزرقاء للأشياء المصورة (RVB)، بينما تتحول باقي الألوان إلى اللونين الأسود والأبيض.

ويتيح الهاتف الذكي Reno4 إمكانية معاينة المقاطع المصورة آنيا وفي الوقت الفعلي، بما يمكن من الحصول على لمحة مسبقة عن المقطع المزمع تصويره وما قد يبدو عليه قبل التقاطه، فيما يمكن للهاتف الذكي Reno4 من التقاط صور ليلية رائعة باستخدام تقنية Night Flare Portrait، إذ يمزج تلقائيا بين بقع الضوء الضبابية والشفافة والبراقة في الخلفية وتضيء وجه الشخص المزمع تصويره، من أجل التقاط صورة ليلية واضحة ووضاءة بتأثير "Bokeh" المفعم بالحيوية، وهو ما يضفي لمسة إبداعية وحيوية للصور الشخصية الليلية.

ويمكن الهاتف الذكي من التقاط صور شخصية متوهجة بخلفية متحركة سواء تعلق الأمر بأحد شوارع المدن وتحت أضوائها الليلية، أو حتى في مقهى ذي إضاءة خافتة من أجل توثيق أطوار أمسية رفقة الأصدقاء في المدينة، كما أن وضع Ultra Night Selfie ووضع Ultra Dark يحسنان ويزيدان، بشكل فعال، من قدرات التصوير الليلي، إذ تمكن الميزتان معا من التقاط صور ليلية أكثر وضوحا وإشراقا باستخدام الكاميرات الأمامية والخلفية على حد السواء.

وموازاة مع ذلك، فإن الهاتف الذكي Reno4 لا يتصف بالمثالية عند التقاط الصور الشخصية فقط، إذ يتعدى ذلك بإتاحة إمكانية تصوير مقاطع فيديو بطيئة الحركة بالاعتماد على تقنية Ralenti Intelligent بمعدل 960 صورة في الثانية. كما أن Reno4 قادر على قراءة 960 صورة في الثانية، حتى لا يفوت المستخدمون فرصة تسجيل اللحظات الممتعة مع الأصدقاء أو أفراد العائلة، كما الشأن حين التقاط صورة لابتسامة عابرة، أو اللحظة التي تتطاير فيها ألسنة اللهب في الهواء أثناء الاحتفاء بذكرى ميلاد صديق ما.

وبخصوص المعجبين كثيرا بالتقاط لقطات مصورة شديدة الكثافة، أشار البلاغ إلى أن الهاتف الذكي Reno4 يقترح تقنية Ultra Steady Video 3.0 التي توفر ثلاثة أوضاع تثبيت مختلفة، إذ لأول مرة، يعتمد Reno4 على خوارزمية تثبيت الصورة الإلكترونية في الكاميرا الأمامية باستخدام ميزة Front Steady Video، وهو ما يحيل على إمكانية تصوير المستخدم لمدونة فيديو لنفسه رفقة أصدقائه أثناء المشي في الشارع، أو حتى تصوير نفسه وهو يخترق طريقا وعرة، وتضمن ميزتا Ultra Steady Video، المدمجة في بالكاميرا الخلفية الرئيسية، و Ultra Steady Video Pro، المدمجة بالكاميرا الفائقة الاتساع، ثبات مقطع الفيديو الذي تلتقطه الكاميرا الخلفية، بما يتلاشى معه الخوف من اهتزاز المقطع في حال المصافحة بالأيدي خلال التصوير.

ولتمكين الهاتف الذكي Reno4 من القدرة على مواكبة شخصية وأسلوب الرواد الشباب، ومن أجل تقديم وسائل الراحة في الحياة التي يصعب الاستغناء عنها، جرى تجهيز الهاتف الذكي Reno4 بمستشعر ذكي محسن بالذكاء الاصطناعي (AI Enhanced Smart Sensor) لأداء وظائف مثل الوقاية الذكية من التجسس، والتحكم الذكي عن بعد (Smart AirControl) والاستدارة الذكية (Smart Rotation )، والشاشة الذكية التي تعمل بشكل دائم (Smart Always-On Display) بما يؤهل الهاتف ليرتقي إلى مساعد شخصي.

وبينما تعد الهواتف الذكية، في المناطق الحضرية الأسرع نموا، الوسيلة الأساسية للتواصل بشأن أمور الحياة والعمل؛ فلا غرابة أن يكتسي الحفاظ على خصوصية الهاتف الذكي أهمية قصوى لدى مستخدمينا.

وبتفعيل ميزة الوقاية من التجسس الذكي، يمكن للمستشعر الذكي بالاعتماد على خوارزمية التعرف الذكية وبشكل تلقائي اكتشاف ما إذا كان مستعمل الهاتف وحده فقط من يشاهد ورود إشعار ما على الهاتف، بحيث عند ورود إشعار على الهاتف وقيام أحد الغرباء بالنظر للشاشة، يختفي محتوى الإشعار وباقي قوائم الإشعارات الأخرى التي سبق أن وردت على الهاتف.

وفضلا عن ذلك، يضيف البلاغ، يقدم المستشعر الذكي وسيلة بديهية ومستقبلية للتحكم في الهاتف عن بعد بما يمكنه من التكيف مع عادات المستعمل؛ وبالاعتماد على ميزةSmart AirControl ، يمكن إجراء مكالمة هاتفية أو تصفح تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل YouTube و Facebook و Instagram و TikTok بحركة بسيطة من اليد.

وورد ضمن البلاغ أن "هذه الطريقة تعد عملية عندما لا تكون الكتابة على هاتفك خيارًا لأن يديك مبللتان، أو في حال الطبخ واليدان يغطيهما العجين، وعند الاستدارة يتلازم دوران الهاتف مع الوجه، إذ يتم تفعيل الدوران الذكي بواسطة المستشعر الذكي وخوارزمية التعرف على الوضعية، بحيث يستشعر بذكاء اتجاه الوجه والهاتف من أجل تحديد ما إذا كان لزاما تدوير شاشة الهاتف. وتكفل هذه الميزة للمستخدمين تجربة مشاهدة مريحة عند تصفح مواقع الأنترنيت في وضعية ممددة؛ وكذلك، وبفضل الشاشة الذكية التي تعمل باستمرار، يمكن للمستشعر الذكي المقوى بالذكاء الاصطناعي اكتشاف ما إذا كان المستعمل ينظر إلى الهاتف بحيث يبقي الشاشة "مضاءة" حتى لا تنقطع الإضاءة أثناء تصفح الأنترنيت".

وفضلا عن تقنية التصوير المبتكرة والمزايا العملية التي يمكن للمستعملين الاستفادة منها، فإن باستطاعة الهاتف الذكي Reno4 التكيف مع كل الاستعمالات، وقد جرى تزويده بمعالج Qualcomm Snapdragon 720G، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيغابايت، وذاكرة حفظ بسعة 128 جيغابايت.

وتم تزويد الهاتف الذكي ببطارية VOOC Flash Charge 4.0 بقوة 30 وات وبطارية بقوة 4015 مللي أمبير في الساعة (4015 mAh)، وهو ما يمكن من شحن Reno4 بنسبة 50% في ظرف 20 دقيقة وشحنه بالكامل في ظرف 57 دقيقة، زيادة على ذلك، يكفل تفعيل خاصية توفير الطاقة الفائق Reno4 دفعة إضافية لإطالة اشتغال الهاتف الذكي لفترة أطول، إذ يمنح إمكانية الاشتغال لمدة ساعة ونصف (1,5 ساعة) من التراسل عبر تطبيق WhatsApp أو المكالمات الواردة لأكثر من ساعة زمن بقيمة شحن للبطارية تصل إلى 5% فقط، كما أكدت على ذلك نتائج اختبارات مختبر OPPO، وحتى أثناء النوم، تم تصميم Super Nighttime Standby للتعرف على برنامج نوم المستعمل وبالتالي تحسين عمر البطارية بحيث يتم استخدام 2% فقط من طاقة البطارية خلال الليل لنحو 8 ساعات.

وأوضح البلاغ أنه سيتوفر كل من الهاتفين الذكيين Reno4 وReno4 Pro ابتداء من 29 شتنبر الجاري في المغرب، وسيتوفر Reno4 بلونين، Bleu Galactique وNoir Espace، وسيكون Reno4 متاحا للعموم بـ3899 درهما بينما سيتوفر Reno4 Pro بسعر 5699 درهما.