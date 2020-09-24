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الرئيسية | مال وأعمال | شركات مغربية ترفع وارداتها من الحليب الأوروبي

شركات مغربية ترفع وارداتها من الحليب الأوروبي

شركات مغربية ترفع وارداتها من الحليب الأوروبي
هسبريس - محمد لديب
الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:15

رفعت الشركات المغربية العاملة في مجال إنتاج وتوزيع الحليب ومشتقاته وارداتها من الحليب الأوربي بنسبة تقارب 46 في المائة، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير ويوليوز من العام الجاري.

وبلغت قيمة واردات الشركات المغربية من الحليب ومشتقاته ما يناهز 1.7 مليارات درهم في الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 1.2 مليار درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.

وضاعفت الشركات المغربية والمساحات التجارية الكبرى وارداتها من الجبنة الأوربية بشكل لافت خلال العام الجاري، إذ بلغت 725.5 ملايين درهم مقابل 540.3 ملايين درهم في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

أما في ما يخص الزبدة، التي تلاقي إقبالا كبيرا في الأوساط الأسرية المغربية، فقد استوردت الشركات المحلية منها ما يناهز 456 مليون درهم إلى غاية يوليوز 2020، مقابل 440.7 ملايين درهم في الفترة نفسها من سنة 2019.

واردات الحليب شهدت زيادة قياسية في الشهور السبعة الأولى من العام الجاري بلغت نسبتها 22 في المائة، إذ بلغت 520 مليون درهم مقابل 432 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الفائت.

يشار إلى أن المهنيين يؤكدون أن استهلاك المغاربة من الحليب ومشتقاته يظل ضعيفا مقارنة مع معدلات الاستهلاك العالمي، ويقل عن المستوى الذي توصي به منظمة الصحة العالمية التي حددت العتبة في 90 لتراً من الحليب ومشتقاته سنويا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - عبدالحي الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:39
"المغاربة يستهلكون الخمر أكثر من الحليب". هذه نتيجة كشفها تقرير جديد حول نسبة إنتاج واستهلاك الكحول في العالم العربي. فالمغاربة، حسب التقرير الذي أصدرته وكالة رويترز للأنباء ، يستهلكون في العام الواحد ما مجموعه 131 مليون لترا تشمل 400 مليون قنينة جعة و38 مليون قنينة خمر، ومليون ونصف مليون قنينة ويسكي، ومليون قنينة فودكا، و140 ألف قنينة شامبانيا.
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2 - Feu rouge الخميس 24 شتنبر 2020 - 17:57
اين المغرب لي تصرفات عليه الملايير ,اين الكسابة لي استافدو من هاد الفلوس لمحاسبتهم مادامو لايوفرو الحليب للبلاد
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