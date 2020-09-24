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كُتّاب وآراء
المغرب يُصدر سندات إلزامية دولية بـ1 مليار أورو
أصدر المغرب، اليوم الخميس، سندات إلزامية في السوق المالية الدولية بقيمة 1 مليار أورو على دفعتين، بقيمة 500 مليون أورو لكل منهما.
وذكر بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن فترة استحقاق الأولى تبلغ خمس سنوات ونصف بسعر 99,374 في المائة ومعدل عائد في حدود 1,485 في المائة؛ أما الثاني ففترتها تصل إلى 10 سنوات بسعر ناهز 98,434 في المائة، ومعدل عائد يناهز 2,176 في المائة.
ويأتي هذا الإصدار، حسب بلاغ الوزارة ذاتها الذي توصلت به هسبريس، في سياق صعب يتسم بعدم اليقين المرتبط بتطور جائحة "كورونا" وآثارها على جودة المصدرين للقروض.
وحسب الوزارة، فقد حقق هذا الإصدار الجديد للمغرب نجاحاً لدى المستثمرين الدوليين بطلبات اكتتاب بلغت 2,5 مليارات أورو من طرف 197 مستثمراً؛ وهو نجاح يؤكد، حسب البلاغ، الثقة التي يتمتع بها المغرب لدى مستثمري السندات الدولية ووكالات التصنيف.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذا الإصدار تبعاً لحملة ترويجية قام بها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رفقة وفد من مديرية الخزينة والمالية الخارجية لدى المستثمرين الدوليين.
ومن خلال هذه الحملة، جرى تسليط الضوء على الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة ومرونة الإطار الماكرو اقتصادي، ومستوى درجة الاستثمار الممنوحة من قبل وكالات التصنيف الدولي، إضافة إلى الإصلاحات التي تم تنفيذها بقيادة من الملك محمد السادس لوضع المغرب على طريق التنمية المستدامة وبناء دولة القانون، ديمقراطية حديثة ومنفتحة على العالم.
كما جرى أيضاً ضمن العملية تسليط الضوء على الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي اتخذها المغرب من أجل تخفيف تداعيات أزمة فيروس "كورونا" المستجد ودعم الإنعاش الاقتصادي الوطني.