استثمار مشترك بين "CDG" و"مجموعة عبد المومن"

هسبريس من الدار البيضاء

وقّعت مجموعة عبد المومن وصندوق الإيداع والتدبير للاستثمار عقدا استثماريا، بحضور كل من مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وعبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير.

وتم تنفيذ العقد من خلال صندوق "المهن العالمية" التابع لـِCDG INVEST »، من أجل الاستثمار في مشاريع شركة " Socafix « التابعة لمجموعة عبد المومن، حيث يبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذه العملية 110 ملايين درهم.

ورحب مولاي حفيظ العلمي بهذا الاستثمار المغربي المشترك، والذي سيساهم في تطوير الاندماج المحلي على نحو عميق، وتطوير القطاع إلى مستوى أفضل.

وأقامت مجموعة عبد المومن خطة للتنمية الصناعية كجزء من إعادة تنظيم أعمال السيارات في Socafix " "، من خلال منظور تعزيز مكانتها في المرتبة الأولى مع المصنعين، وتطوير أنشطة جديدة في قطاع السيارات المجاور للأنشطة الراهنة، وتنمية الشراكات الصناعية لتعزيز معرفتها التكنولوجية.

وتندرج هذه الشراكة مع سياق شهد فيه قطاع السيارات حيوية مهمة بفضل سياسة عامة استباقية تمثلت بشكل خاص في مخطط التسريع الصناعي الذي وضع تعزيز أسس السيارات في النظام الإيكولوجي في المغرب كأولوية ضرورية.

وما فتئ أن كان صندوق الإيداع والتدبير فاعلا رئيسيا، يبصم حضوره بقوة في هذه الدينامية، وبشكل خاص من خلال دوره في تركيب منصة إنتاج "رونو"، وخلال الأيام الأخيرة في مجموعة "PSA »، بالإضافة إلى تطوير المناطق الصناعية.

وأعرب عبد اللطيف زغنون، المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، عن تقديره لرؤية هذه العملية الاستثمارية تخرج إلى أرض الواقع، وقال بهذه المناسبة: "يعكس هذا التحول الإستراتيجي الذي ما فتئت المجموعة تقوم به منذ عام 2017، ويبشر بفرص استثمارية جديدة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، فضلا عن فرص تنمية جديدة للمملكة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والذي تحدثت في العديد من المناسبات عن النسيج الإنتاجي المغربي، وخاصة صناعته الموجهة إلى التصدير".

واتخذ صندوق الإيداع والتدبير خيارا إستراتيجيا لمعالجة النسيج المنتج مباشرة، عن طريق تعزيز وتوجيه قدرته الاستثمارية على هذا المحور.

ويعتبر هذا الاستثمار ثمرة العديد من المناقشات التي بدأت سنة 2019 ويؤكد إرادة مجموعة عبد المومن و"CDG INVEST » في تحقيق شراكة في قطاع السيارات بهدف تعزيز وجود رأس المال المغربي في النسيج، وأيضا المساهمة في تحقيق الهدف المتمثل في زيادة معدل الإدماج المحلي إلى أعلى الدرجات. كما تهدف العملية كذلك إلى تعزيز دور الشركة في قطاع السيارات المغربي، ودعمها في خطة النمو الطموحة التي تعتزم تنفيذها لجعلها فاعلا مرجعيا في مختلف قطاعات القيمة المضافة.

ويخضع بلوغ الهدف النهائي من الصفقة إلى الشروط المعروفة سابقا، بما في ذلك الحصول على التراخيص التنظيمية المطلوبة لهذا الغرض.

وأعرب حكيم عبد المومن، الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد المومن، عن رغبته القوية في إنشاء عن طريق هذه الشراكة "شركة مغربية رائدة في صناعة السيارات في المنطقة ورافعة استثمارية شاملة، ذات حرف متعددة، ومندمجة محليا بشكل قوي جدا".

ومن شأن هذه الشراكة واسعة النطاق أن تسمح بالاجتذاب اتجاه المجموعة، في ظل تماسك تام مع السياسة العامة لقطاع السيارات في المملكة "نقل المعرفة والتكنولوجيات الجديدة من خلال النمو العضوي والنمو الخارجي أو المشاريع المشتركة الجديدة".

وتعتبر مجموعة عبد المومن هي مجموعة صناعية برأسمال مغربي، تجمع بين العديد من الشركات، بما في ذلك شركة " Socafix » المتخصصة في تصنيع الهياكل المعدنية وقطع الغيار الآلية لشركات تصنيع السيارات والشركات متعددة الجنسيات.