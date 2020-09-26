"هواوي" تطلق النسخة المحلية من "هواوي كونكت"‎

هسبريس من الرباط

من المرتقب أن تُطلق شركة "هواوي" العالمية النسخة المحلية والإقليمية الأولى من المؤتمر العالمي "هواوي كونكت HC2020" يومي 28 و29 شتنبر الجاري، في المغرب وشمال إفريقيا، بحضور مسؤولي شركة "هواوى" بالإضافة إلى شخصيات أخرى، كمتحدثين رسميين خلال جلسات هذا الحدث المهم عبر الأنترنيت.

ووفق بلاغ للشركة، فإن أبرز المتحدثين خلال هذا المؤتمر جو بينغ، الرئيس المناوب لـ"هواوي"، الذي سيسلط الضوء على موضوع "خلق قيمة لضمان التآزر عبر خمسة مجالات تكنولوجية: الاتصال والسحابة/ الكلاود والذكاء الاصطناعي والتطبيقات والـ5 جي/ الجيل الخامس"؛ بينما سيتحدث ديفيد وانغ، المدير التنفيذي ورئيس لجنة مراجعة الاستثمار في هواوي، عن موضوع "الاتصال الذكي".

كما ستتناول جلسات مؤتمر هواوي كونكت Huawei Connect 2020، في نسخته المحلية، وفق المصدر ذاته، التحديات الرئيسية للتطور الرقمي والسحابة/ الكلاود والذكاء الاصطناعي، "حيث سيتم تحليل إستراتيجيات التحول الرقمي الذكية في المؤسسات والحكومات والشركات خلال الجلسة الأولى، يوم الاثنين 24 شتنبر ابتداء من الساعة الثانية زوالا، والتي سيتحدث فيها بنغ تشونغ يانغ، عضو مجلس إدارة "هواوي" ورئيس شركة بي جي BG ، الذي سيدعو من خلال تدخله إلى "تحول نوعي من أجل قيمة أكبر"".

أما الجلسة الثانية التي ستذاع يوم الثلاثاء 29 شتنبر على الساعة الثانية زوالا، "فستتناول أحدث حلول الحوسبة السحابية، حيث سيتحدث هو جين لونغ، رئيس Cloud & AI BG ، عن "بناء عالم ذكي معًا"، باعتبار أن ذلك يأتي على رأس أولويات "هواوي"؛ في حين ستختتم الجلستان بزيارة قاعة "شنغهاي" التابعة لـ"هواوي"، للتعرف على أحدث حلول التطبيقات الصناعية والمنتجات والحلول المتخصصة.

وأوضح البلاغ أن "هواوي"، من خلال وجودها منذ عشرين سنة في المغرب، "شاركت في تطوير وتنمية السوق المغربي في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واليوم، بينما تقوم الشركات بتسريع تحولها الرقمي خلال فترة الوباء هاته، تظل الشركة الرائدة عالميًا في مجال الاتصالات معبئة وترغب في خلق المزيد من القيم لخدمة المواطنين والدول والشركات".