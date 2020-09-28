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الرئيسية | مال وأعمال | الحكومة تخصص أزيد من 22 ألف منصب شغل للصحة والتعليم

الحكومة تخصص أزيد من 22 ألف منصب شغل للصحة والتعليم

الحكومة تخصص أزيد من 22 ألف منصب شغل للصحة والتعليم
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:00

قرّرت حكومة سعد الدين العثماني الرفع من المناصب المالية المخصصة لقطاعي الصحة والتعليم إلى حوالي 22 ألفا و500 منصب ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2021، المرتقب المصادقة عليه قريباً.

وقال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إن قطاع الصحة سيُخصّص له سنة 2021 حوالي 5500 منصب مالي؛ ما يمثل ارتفاعاً بـ1500 منصب مقارنةً مع سنة 2020.

وحسب المعطيات التي قدمها الوزير خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الاثنين، سيُخصص لقطاع التعليم 17 ألف منصب مالي، بارتفاع يُمثل 2000 منصب مالي جديد مقارنةً بسنة 2020.

وبالإضافة إلى المناصب المالية، ستشهد نفقات المعدات المخصصة لقطاع الصحة برسم السنة المقبلة زيادةً بحوالي 717 مليون درهم، أما بالنسبة لقطاع التعليم ستزيد بحوالي 2.9 مليارات درهم.

وعلى مستوى الاستثمار، سيتم رفع نفقاته بالنسبة لقطاع الصحة بما يناهز 850 مليون درهم، وزائد 528 مليون درهم بالنسبة لقطاع التعليم.

وأشار بنشعبون إلى إن الرفع من المناصب المالية ونفقات المعدات والاستثمار لقطاعي التعليم والصحة برسم السنة المقبلة يمثل زيادة بحوالي 5 مليارات درهم كنفقات إضافية.

وأورد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عدداً من النفقات الإضافية غير القابلة للتقليص تواجه الحكومة وتُقدر تكلفتها بـ13.6 مليارات درهم؛ منها 1.5 مليارات درهم مُخصصة لتنظيم الانتخابات التشريعية، و8.5 مليارات درهم برسم كتلة الأجور بناءً على مقتضيات الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات.

كما تواجه الحكومة أيضاً زيادةً بملياريْ درهم برسم تحملات صندوق المقاصة بناءً على فرضية وصول سعر غاز البوتان إلى 350 دولارا للطن وتجديد سيارة الأجرة في إطار التدابير المواكبة، ناهيك عن تخصيص 1.6 مليارات درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مغربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:11
لم تضحكون عى انفسكم 17 الف منصب مالي بالتعاقد تدخل في نفقات المعدات...وليس في ميزانية المالية
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4
2 - الاسبقية للراجلين الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:21
80 في المئة من المغاربة لا يدفعون اية ضريبة ,اقول لهم عاونو بلادكم وادفعو ضريبة النظافة على الاقل.تريدون حقوق ولاتريدون واجبات
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-9
3 - الوجدي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:27
المالية لسنة2021 مناصب شغل في الصحة والتعليم ها هناك ترسيم هؤلاء أو في 2026 ستنتهي الصلاحية.
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-1
4 - بنعبدالسلام الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:27
يبدو أن جميع الإعتمادات المقررة في ميزانية 2021 معقولة وملحة ، ولاسيما تلك المخصصة للصحة والتعليم، باستثناء ميزانية واحدة تُعَدُُ من باب هدر المال العام والتلاعب بأموال الشعب . هذه الميزانية هي تلك المخصصة لما يسمى بالإنتخابات التشريعية . الكل يعلم أن المؤسسة التشريعية في بلادنا ، بفرْعَيْها النواب والمستشارين ،كالخمر والميسر : إثمهما أكبر من نفعهما. خيرا كان سيفعل وزير المالية وتحديث الإدارة لو أدرج مجلسي النواب والمستشارين ضمن المرافق والمؤسسات التي يجب حذفها . سيربح المغرب الكثير من هذه العملية ومنها، على الأقل، توفير المليار والنصف لميزانية الدولة وبرمجتها فيما ينفع المغاربة.
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17
5 - متتبع الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:28
انتخبات قربت، وخة تقولوا غدا الثلاثاء، منتيقش، مهم غ دوز وظربو ولديه بجباد، ههه
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4
6 - أستاذ الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:29
بصفتي أستاذ نحن نعاني من خصاص كبير على مستوى الأساتذة فالمدرسة التي أدرس فيها أقوم بمزاولة المهنة لوحدي لأن الأستاذ الآخر خرج للتقاعد و هناك 6 مستويات أي تقسيم 30 ساعة على 6 مستويات أي الحصيلة 5 ساعات أسبوعية لكل مستوى دراسة و هذا عيب سنة 2030 و الفرعية التي أدرس بها ببولمان لا تتوفر على حارس نتناوب أنا و المدير بل حتى ساروت الباب خسر و الله مقدوه لينا قاديتو من جيبي
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17
7 - مواطن الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:29
كلام يفرح لاكن كيف سيتم إختيار هاؤلاء المناصب؟كيف يمكن للمواطن ان يتواصل مع الحكومة طلب التوضيف؟ولا عوتاني هدا ولد فلان دينا ولا البيع والشرى فالمناصب؟
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-4
8 - سوء التدبير الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:30
سوء التدبير في ابهى تجلياته.للصحة اقل من مليار والتعليم نصف مليار.في حين للانتخابات اكثر من مليار ونقول اين تمضي الاموال في هذه البلاد.لك الله يا مسكين
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6
9 - الطنز البنفسجي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:31
هادشي مزيان.. غير خاص تكون المراقبة ومايديروش شي ناس الطريق العوجة للفلوس.
وكذلك مسالة تفويت الصفقات للاطراف المشبوهة..
غمضو عينيكم هاد النرة وخدمو بنيتكم حيت القطاعين بجوج تهلكو وتقهرو وهوما الكريق الوحيدة للتنمية والتقدم.
بالتوفيق.
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10 - خبير الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:33
أكبر الميزانيات يجب تخصيصها للتعليم و الصحة عوض الدفاع لأن الدفاع الحقيقي هو عقول متنورة بصحية جيدة ستدافع عن وطنها دون أسلحة بالفكر فقط و الإبتكار دون أن ننسى البحث العلمي فالدولة التي لا تحقق اكتفاءها من الغذاء و الأسلحة أولا دون الحديث عن التكنولوجيا و الإستثمارات الوطنية أولا ثم الأجنبية لا تستحق إسم الدولة
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11 - متتبع الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:35
ياك كنتو نقصتو 5 ملايير فالقانون التعديلي السابق ههههه و رديتوها دبا راه أهم شيء هو بناء الإنسان و مادونه سيؤدي لتخريب العقول و تخريب الدول و لن تنفعكم الأسلحة و الأموال المهربة للخارج لأنكم ستحاسبون أمام الشعوب و أمام الله
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12 - مغربيه الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:35
le gouvernemnt doit fournir plus d'eforts dans le domaine de création de postes bufgétaires en santé et enseignement. La crise Covid a montré l'hyperfragilité de ces deux secteurs malgré qu'ils constituent les piliers de tout développement
Nous avons besoin d'investir dans ces 2 secteurs. L'enseignement demande plus que 500 postes bufgétaires . fait aussi penser à l'optimisation des ressources humaines qui ne demande pas d'effort budgétaire, notamment le redéploiement des cadres . il existe des Docteurs qui sont pas affectés dans la fonction publique pour faire des taches administratives alors que leur place se trouve dans les laboratoires et dans l'enseignement supérieur.
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13 - موظف متضرر الاثنين 28 شتنبر 2020 - 14:36
حاملي الشهادات بكل القطاعات الوزارية و الجماعات الترابية يطالبون بتسوية أوضاعهم الإدارية و المالية منذ سنوات خاصة موظفي الجماعات الترابية حاملي الماستر و الاجازة القابعين في سلاليم العار 6 و 7، و التي التزمت وزارة الداخلية بتسوية أوضاع الحاصلين على الدبلوم قبل 2015 على غرار الصحة و التعليم.
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