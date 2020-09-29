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كُتّاب وآراء
"الفوسفاط" يدعم زراعة الأرز في كوديفوار والسنغال
أعلن المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عن توقيع شراكة عبر فرعه الإفريقي "OCP Africa" مع المؤسسة المالية الدولية "IFC" التابعة لمجموعة البنك الدولي، من أجل تقوية زراعات الأرز في كوت ديفوار والدخن (إيلان) في السينغال.
وذكر المكتب، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أن هذه الشراكة ستُساهم في تحسين مستوى عيش الآلاف من المنتجين الصغار، خصوصاً أن زراعتي الأرز والدخن ضروريتان لضمان الأمن الغذائي في البلدين المتواجدين في غرب إفريقيا.
وبحسب البلاغ، فإن الزراعتين تُسجلان عائداً أقل بكثير من الإمكانيات المتاحة بسبب الافتقار إلى الاحترافية، ناهيك عن تبني ممارسات زراعية غير ملائمة وعدم كفاية الحصول على التمويلات.
وفي إطار الشراكة الجديدة، ستعمل المؤسسة المالية الدولية على تقديم خدمات استشارية للفلاحين والتعاونيات الأعضاء في برنامج "Agribooster" التابع للفرع الإفريقي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، بهدف استفادة من يُقارب 12 ألف فلاح من البلدين بحلول سنة 2022.
وذكرت مجموعة "OCP" أن الهدف من هذا المشروع هو تقوية المهارات التقنية والمالية والإدارية للتعاونيات وتحسين الممارسات الزراعية من خلال دمج الحلول الذكية المتعلقة بتغير المناخ لإدارة المياه والتربة.
كما يسعى المشروع أيضاً إلى تسريع رقمنة أنظمة الدفع في سلاسل القيمة الخاصة بقطاع الأرز والدخن، وتطوير أداء تصنيف لتحسين وصول المزارعين إلى التمويل.
ونقل البلاغ الصحافي عن جزافيي ريلي، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة المغرب، قوله: "نحن سعداء جداً بهذه الشراكة مع OCP Africa، وهي مساهم قوي في تنمية الزراعة في إفريقيا، وتعزز الزراعة الأكثر مسؤولية واحتراماً للبيئة".
من جهته، قال محمد أنور جمالي، الرئيس التنفيذي لـ"OCP Africa"، إن هذه "الشراكة تجسد الرؤية المتمثلة في تحرير إمكانيات الزراعة الإفريقية بطريقة مستدامة من خلال نهج شامل، يشارك فيه اللاعبون الرئيسيون في سلسلة القيمة لصالح صغار المزارعين".