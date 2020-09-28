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الرئيسية | مال وأعمال | نقابة تُطالب العثماني باستغلال "خزانات سامير"

نقابة تُطالب العثماني باستغلال "خزانات سامير"

نقابة تُطالب العثماني باستغلال "خزانات سامير"
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:10

وجّهت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلةً إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، تتضمن مطالب بالتدخل لاستئناف الإنتاج بشركة سامير واستغلال خزاناتها لتخزين المواد النفطية.

وجاء في المراسلة، التي وُجهت أيضاً إلى وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن المحكمة التجارية وافقت منذ ماي 2020 على الطلب الرامي بالإذن بتخزين المواد البترولية في خزانات شركة سامير التي تواجه التصفية القضائية مع الإذن باستمرار النشاط منذ مارس 2016.

وأكدت النقابة، ضمن المراسلة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أنه "اعتباراً لما لهذه العملية من فوائد وآثار إيجابية على تعزيز المخزون الوطني في ظل حالة الطوارئ الصحية وتنامي الاحتجاجات على الأسعار الفاحشة للمحروقات، عبرنا عن دعمنا وترحيبنا بهذه المبادرة بشرط ألا تؤثر سلباً على السير العام لمساعي التفويت للأصول، وكان أملنا كبير في أن تكون هذه العملية مقدمة لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول من الزوال ولحماية حقوق الأجراء ومصالح الدائنين".

وأشارت النقابة إلى أنه "بعد مرور أكثر من 5 سنوات على توقف الإنتاج بشركة سامير، ومرور 5 أشهر على الحكم بالإذن بالتخزين، يتوجب التعجيل بتوقيع الاتفاقية بين المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن والسنديك القضائي الممثل القانوني لشركة سامير، من أجل الشروع في التخزين الفعلي للمواد البترولية في مخازن المصفاة".

وقالت الهيئة النقابة إن هذا "التخزين فيه خدمة للمصلحة العامة للمغرب في ظل الأسعار الدولية المتراقصة واستمرار تطبيق الأسعار الفاحشة بالمغرب منذ التحرير في مطلع 2016 حتى اليوم".

كما دعت المراسلة رئيس الحكومة إلى "الانخراط الإيجابي وبالمسؤولية والوطنية اللازمة في المساعي الرامية لتوفير شروط استئناف تكرير البترول بمصفاة المحمدية، عبر التفويت للأغيار أو التفويت لحساب الدولة المغربية أو الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعبر توضيح السياسة العامة للدولة في الطاقة البترولية، وتحديداً في آليات التشجيع على الاستثمارات في تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - واحد من المداويخ الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:17
اذا لم يتحرك العثماني فإنه في خدمة لوبيات المحروقات.
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8
2 - خالد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:17
هههه.
وجهو نداءكم ايها الاغبياء الى وزير الفلاحة، فهو الوحيد لي يفهم في النفط و دهاليزه!!!
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5
3 - إسبانيا الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:23
لا حول ولا قوة الا بالله مصر تعتبر المصفات مفخرة الفراعنة والحكومة المغربية لا يهمها من الأمر شيء إلا ارضاء اخنوش وأمثاله
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6
4 - zizofree الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:33
يعتبر سامير كارتة كبيرة ازهقة ارواح كتيرة،سكان فضالة يعرفون هدا الأمر جيدا،لكن لأحد تدخل لوقف هده الكارتة
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-3
5 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:43
ان خزانات لأسامير والتصرف في البترول ومشتقاته أشياء لايستطيع العثماني عليه لقد أصبحت بيد وتحت تصرف التماسيح والعفاريت هما من ارغموا الحكومة السابقة عن التنازل عن الإشراف عن استيراد وتوزيع البترول بدون مقابل بالنسبة لخزينة الدولة اما المتنازلين عن لاعلم لنا بهم هل استفادوا ......؟
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2
6 - غوبر فريد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:44
تحملون العثماني ما ليس بيده فهو مجرد مسير لحكومة صورية وزراءها غير السياديين ينتظرون التعليمات لا غير !! وهذه الموسسة كانت من بين جواهر البلاد bijoux de famille تم تدميرها عبر مؤامرة شارك فيها لوبي المحروقات ورموز الفساد السلطوي بتدعيم من سلطة التحكم وهذا المعطى لم يبقى سر واصبح من بين عشرات المؤامرات التي حيكت ضد الشعب والبلد كتدمير الصحة والتعليم وبيع موسسات الدولة التي تذر الربح والابقاء على مؤسسات مفلسة ترهق الميزانية !!
وصاحب المحروقات الرابح الاكبر هاهو يصول ويجول ولا احد يمكن المساس به وما غير ذلك سوى نفاق ومضيعة الوقت مادام البلد يفتقر لدولة الموسسات والحق والقانون والعدالة
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4
7 - @@مصطفى@@ الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:01
المصفاة الوحيدة في المغرب ولا يحركون ساكنا لانقادها بعد احتضارها فالى متى؟
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