24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. قانون عدنان ونعيمة (5.00)

  2. "فتح" و"حماس" تسرّعان خطوات التقارب وسط تحديات غير مسبوقة (5.00)

  3. صادرات الأسمدة تدعم رقم معاملات الفوسفاط أمام تداعيات "كورونا" (5.00)

  4. احتفاء بالأب أنطوان (5.00)

  5. قضية "ولد الخريبكي".. فريق إعلامي يدافع عن بارون "الخمور الفاسدة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | الجائحة تهوي بأرباح "بنك إفريقيا" بـ68 في المائة

الجائحة تهوي بأرباح "بنك إفريقيا" بـ68 في المائة

الجائحة تهوي بأرباح "بنك إفريقيا" بـ68 في المائة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 07:50

أعلن بنك أفريقيا عن انخفاض أرباحه بنسبة ناهزت 68 في المائة خلال النصف الأول من السنة الجارية لتستقر في حدود 373 مليون درهم، مقابل 1.17 مليار درهم قبل سنة.

وأورد البنك أن هذا التراجع في النتيجة الصافية حصة المجموعة مرده إلى التبرع بمليار درهم لفائدة صندوق تدبير جائحة كورونا، وارتفاع تكلفة المخاطر لتصل إلى 1.5 مليار درهم.

في المقابل، ارتفع صافي الدخل البنكي الموطد بنسبة 1 في المائة ليصل إلى سبعة مليارات درهم، مقابل 6.9 مليار درهم في شهر يونيو 2019.

وسجل في الفصل الأول من السنة ارتفاع القروض الجارية بحوالي 5 في المائة لتصل إلى 195.5 مليار درهم، لترتفع حصة البنك من السوق إلى 12.53 في المائة.

أما الودائع البنكية، فقد ناهزت في الفصل الأول 204 مليار درهم، مقابل 202 مليار درهم في نهاية السنة الماضية.

ويرجع تأثر النتائج المالية لبنك إفريقيا، على غرار البنوك الأخرى، إلى تداعيات أزمة فيروس كورونا ناهيك عن تأجيل سداد قروض عدد من الزبناء والمقاولات للتخفيف من التداعيات الاقتصادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.