مؤتمر "هواوي" يكتشف الفرص الجديدة للتحول الرقمي‎

هسبريس من الرباط

قال جيو بينغ، الرئيس المناوب لشركة "هواوي"، إن العديد من الحكومات والشركات حول العالم "أضحت تتبنى الذكاء الرقمي والاصطناعي بشكل مسترسل"، موضحا أننا أمام فجر جديد وحقبة جديدة ترى النور، "وتعتزم "هواوي" دعم الشركات والمؤسسات لاكتساب القيمة المضافة".

جاء ذلك خلال جلسات اليوم الأول من النسخة المحلية والإقليمية الأولى من المؤتمر العالمي "HC 2020 –Huawei Connect 2020"، الحدث السنوي للرائد العالمي في مجال الاتصالات، الذي انطلق الاثنين 28 شتنبر بالمغرب وشمال إفريقيا، "وهو مناسبة للعملاق الصيني لاكتشاف الفرص الجديدة للتحول الرقمي، حيث يمكن للشركات والمؤسسات خلق المزيد من القيمة والنمو، والاستفادة من الفرص الجديدة".

واعتبر المتحدث أن التآزر بين مجالات الاتصال والحوسبة والسحابة والذكاء الاصطناعي شبيه بظهور الكهرباء قبل 100 سنة؛ "في حين أن التطبيقات الصناعية هي مثل الأجهزة المنزلية والمعدات الصناعية التي تعمل بالكهرباء.. إنها مصادر لمناصب الشغل والنمو والقيمة المضافة".

ونقلاً عن دراسة أجرتها Oxford Economics حول مدى استثمار دولار واحد في تكنولوجيا المعلومات، والذي يمكنه تحقيق عائد قدره ثلاثة دولارات في السوق، استشهد جيو بينغ بمثال الصين التي يستحوذ اقتصادها الرقمي اليوم على ثلث الناتج المحلي الإجمالي ويمثل ثلثي نموه.

في نهاية مداخلته، أرسل جيو بينغ دعوة إلى جميع شركائه مفادها: "ستقوم "هواوي" بتوليد الطاقة، ويمكن لشركائنا الاستفادة منها. معًا سننجح، ونخلق قيمة أكبر لعملائنا".

من جانبه، ألقى بينغ تشونغ يانغ، عضو مجلس إدارة "هواوي" ورئيس شركة BG، كلمة حول موضوع "التحول النوعي من أجل قيمة أكبر"، معتبرا أن الانتقال إلى نموذج جديد للتحول الرقمي الصناعي "ضروري لتطوير مجتمع أكثر ذكاءً"، وقال بهذا الخصوص: "يجب أن تركز الشركات على متطلبات العملاء وأحلامهم، مع تحقيق نموذج جديد من خلال الابتكار القائم على التآزر بين المجالات التكنولوجية الخمسة.. وبذلك أنجزت "هواوي" العديد من الشراكات المربحة للجانبين مع مختلف القطاعات: التعليم، الصحة، الطاقة والتعدين، النقل وكذلك البناء".

كما سلط بينغ تشونغ يانغ الضوء على العديد من الأمثلة لتطوير الحلول المتقدمة؛ من بينها: مطار شنزين (الصين)، من خلال الاستفادة من التآزر بين خمسة مجالات تكنولوجية تدمج الأجهزة وإدارة البيانات والتطبيقات الصناعية، "حيث طورت "هواوي" حلولاً متنوعة ومجزأة مثل جدولة الرحلات وتخصيص الأجنحة والمساعدة داخل أرضية المطار. والنتيجة أنه، في سنة 2019، شهد المطار تدفقا كبيرا جدا لعدد الركاب الذين استقلوا خدمات النقل المكوكي؛ مما جعل من الممكن زيادة نجاعة المراقبة الأمنية بنسبة 60٪. لقد أدى هذا النهج إلى إنشاء مطار أكثر أمانًا وفعالية وسهولة في الاستخدام، مصممًا لتلبية احتياجات المسافرين"، يضيف المتحدث.

ووفق بلاغ صادر عن شركة "هواوي" بمناسبة انعقاد المؤتمر، فإنه، وبعد أربع سنوات مكرسة لمختلف المجالات التكنولوجية التي تعد مصادر للتنمية والتطور (الاتصال والسحابة والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الصناعية)، "أراد الرائد العالمي في مجال الاتصالات أن يكون مؤتمر Huawei Connect 2020 لقاء للتقارب. مع انتشار الجيل الخامس على مستوى العالم خلال هذه السنة، تخلق هذه المجالات الخمسة معًا فرصًا غير مسبوقة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إذ من المتوقع أن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إمكانات نمو مذهلة".