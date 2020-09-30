سفير الدانمارك يبرز اهتمامات شركات بلاده بالمغرب

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمقر المجلس، NIKOLAJ HARRIS ، سفير مملكة الدانمارك بالرباط، مشيدا بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة المغربية مع بداية الجائحة، بتعليمات الملك محمد السادس، بهدف الحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح السفير الدنماركي، حسب بلاغ لمجلس النواب، أن جميع الدول بما فيها الدانمارك تواجه نفس التحديات المرتبطة بهذا الوباء وتسعى إلى تحقيق التوازن بين ضرورة الحفاظ على سلامة مواطنيها وبين إعادة إطلاق عجلة اقتصادها.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية، أبرز NIKOLAJ HARRIS الاهتمام المتزايد للشركات الدانماركية بالاستثمار في المملكة المغربية، مشيرا على سبيل المثال إلى الاستثمارات الضخمة للشركات الدانماركية في مشروع ميناء طنجة المتوسطي.

وأردف أن هناك تقاربا ملحوظا ين البلدين في السنوات الأخيرة، وتنسيقا وتعاونا وثيقا في مجالات حيوية تتعلق بالبيئة، ومواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، والاقتصاد الأخضر، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتبادل التجارب والخبرات بين القطاعات الحكومية، وغيرها.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب أن المغرب بحكم موقعه الإستراتيجي المتميز، وباعتباره بلد أمن واستقرار، فإنه يوفر فرصا كبيرة تؤهله لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، ناهيك عن كونه يمثل بوابة نحو بلدان القارة الإفريقية.

ولفت المالكي إلى أن المغرب بصدد بلورة نموذج تنموي جديد متضامن يأخذ بالاعتبار تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، ويهدف إلى ضمان العيش الكريم لكافة المواطنين. وسجل أن تجربة الدانمارك تعتبر رائدة في هذا المجال، ويمكن الاستفادة منها ومن باقي التجارب الدولية الناجحة، بما يتناسب مع خصوصية النموذج المغربي.