24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5207:1813:2216:4019:1720:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "فتح" و"حماس" تسرّعان خطوات التقارب وسط تحديات غير مسبوقة (5.00)

  2. "كورونا" تصل إلى 750 حالة في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة (5.00)

  3. مشروع مكتبة الزّقاق يُشجع على القراءة بتزنيت (5.00)

  4. "أزمة كورونا" تقلص مداخيل المقاولين الذاتيين (5.00)

  5. في غياب أهل الفن .. تشييع جثمان "رائدة العيطة الجبلية" بتاونات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | "دركي الاتصالات" السابق يتولى رئاسة شركة "إنوي"

"دركي الاتصالات" السابق يتولى رئاسة شركة "إنوي"

"دركي الاتصالات" السابق يتولى رئاسة شركة "إنوي"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 14:49

عُين عز الدين المنتصر بالله، المدير السابق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الأربعاء، مؤقتاً على رأس شركة "وانا"، صاحبة علامة "إنوي"، خلفاً لنادية فاسي الفهري.

وذكر بلاغ صحافي للشركة أن مجلس الإدارة قبل استقالة الفهري التي قضت خمس سنوات على رأس الشركة، وجرى تعيين المنتصر بالله رئيسا مديرا عاما مؤقتا مكلفا بوضع هيكلة جديدة للشركة.

وكان المنتصر بالله قد أُعفي من منصبه على رأس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في أكتوبر من سنة 2016، بعدما عين في هذا المنصب سنة 2008.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - كريم الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:01
رآه والله اذا أصبحت معاملات انوي غير صالحة فاعلموا أن المشكل ليس في الشركة بل في من عين على رأسها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - مشكل صبيب الانترنيت الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:06
نتمنى من المدير الجديد أن يأخذ بعين الاعتبار مشكل تكرار ضعف صبيب الانترنيت عند المشتركين في خدمة ويفي إنوي. انا بالدار البيضاء وفي هذه اللحظة التي أكتب فيها هذا التعليق هناك ثقل في صبيب الانترنيت رغم أن ريزو 100٪ ورغم تأديتي للرسم الشهري. هذه الحالة تتكرر دوما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.