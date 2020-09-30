24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
30/09/2020
الأيام القادمة
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:52
|07:18
|13:22
|16:40
|19:17
|20:32
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
- هل يثق المغاربة في نجاعة تطعيم اللقاحات ضد فيروس "كوفيد-19"؟
- أعوان السلطة يأملون نيل تعويضات بعد شهور من مجابهة "كورونا"
- أسر تسابق الزمن لإنقاذ مشروع "أوزود" السكني في "سيدي بوزيد"
- قانون عدنان ونعيمة
- مجرد فكرة: الأسرة
"فتح" و"حماس" تسرّعان خطوات التقارب وسط تحديات غير مسبوقة (5.00)
"كورونا" تصل إلى 750 حالة في صفوف الممرضين وتقنيي الصحة (5.00)
في غياب أهل الفن .. تشييع جثمان "رائدة العيطة الجبلية" بتاونات (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
"دركي الاتصالات" السابق يتولى رئاسة شركة "إنوي"
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 14:49
عُين عز الدين المنتصر بالله، المدير السابق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الأربعاء، مؤقتاً على رأس شركة "وانا"، صاحبة علامة "إنوي"، خلفاً لنادية فاسي الفهري.
وذكر بلاغ صحافي للشركة أن مجلس الإدارة قبل استقالة الفهري التي قضت خمس سنوات على رأس الشركة، وجرى تعيين المنتصر بالله رئيسا مديرا عاما مؤقتا مكلفا بوضع هيكلة جديدة للشركة.
وكان المنتصر بالله قد أُعفي من منصبه على رأس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في أكتوبر من سنة 2016، بعدما عين في هذا المنصب سنة 2008.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - كريم الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:01
رآه والله اذا أصبحت معاملات انوي غير صالحة فاعلموا أن المشكل ليس في الشركة بل في من عين على رأسها
2 - مشكل صبيب الانترنيت الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 15:06
نتمنى من المدير الجديد أن يأخذ بعين الاعتبار مشكل تكرار ضعف صبيب الانترنيت عند المشتركين في خدمة ويفي إنوي. انا بالدار البيضاء وفي هذه اللحظة التي أكتب فيها هذا التعليق هناك ثقل في صبيب الانترنيت رغم أن ريزو 100٪ ورغم تأديتي للرسم الشهري. هذه الحالة تتكرر دوما
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2