"دركي الاتصالات" السابق يتولى رئاسة شركة "إنوي"

هسبريس من الرباط

عُين عز الدين المنتصر بالله، المدير السابق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، اليوم الأربعاء، مؤقتاً على رأس شركة "وانا"، صاحبة علامة "إنوي"، خلفاً لنادية فاسي الفهري.

وذكر بلاغ صحافي للشركة أن مجلس الإدارة قبل استقالة الفهري التي قضت خمس سنوات على رأس الشركة، وجرى تعيين المنتصر بالله رئيسا مديرا عاما مؤقتا مكلفا بوضع هيكلة جديدة للشركة.

وكان المنتصر بالله قد أُعفي من منصبه على رأس الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في أكتوبر من سنة 2016، بعدما عين في هذا المنصب سنة 2008.