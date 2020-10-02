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الرئيسية | مال وأعمال | تفشي "كورونا" يفاقم خسائر سوق الشغل بالمغرب

تفشي "كورونا" يفاقم خسائر سوق الشغل بالمغرب

تفشي "كورونا" يفاقم خسائر سوق الشغل بالمغرب
هسبريس – محمد لديب
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 11:05

في وقت تحاول فيه المقاولات الصغيرة والمتوسطة المحافظة على مناصب الشغل، أقدمت كبريات شركات القطاع الخاص على تسريح ما يزيد عن 600 ألف من اليد العاملة، بسبب التداعيات المباشرة لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال يوسف الهمال، خبير في مجال التشغيل، إن التداعيات الناجمة عن توقف نشاط العديد من المقاولات بسبب مرض "كوفيد-19"، تسببت في الإضرار بالوضعية المالية للمقاولات بشكل متفاوت.

وأضاف الهمال في تصريح لهسبريس أن "أعدادا كبيرة من المقاولات الكبرى اضطرت إلى تسريح شريحة واسعة من العمال، بلغ عددها ما يزيد عن 600 ألف شخص، في الوقت الذي لم تلجأ فيه المقاولات الصغيرة إلى التخلي عن يدها العاملة".

وأوضح الخبير في مجال التشغيل أن "هناك مسألة يتوجب الإشارة إليها، تتعلق بأفواج المتخرجين من المعاهد الخاصة والجامعات، الذين سيجدون أنفسهم أمام مجموعة من الإكراهات المرتبطة بتوقف عملية التشغيل، والذين يعانون أصلا من تفشي البطالة في أوساطهم بنسبة 20 في المائة، إضافة إلى أن تراجع نسبة النمو المتوقعة هذا العام ستؤثر سلبا على إيجاد العمل بالنسبة إليهم".

وكانت مصادر نقابية قد حذرت من توجه عدد من الشركات في القطاع الخاص لاعتماد "مٌخططات اجتماعية" تهدف إلى تسريح نسبة مهمة من الأجراء والعمال، وتبرير ذلك بالسعي إلى تخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

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