24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. توالي الجرائم بالبيضاء يخدش وجه "قيم المجتمع" (5.00)

  2. أسر تسابق الزمن لإنقاذ مشروع "أوزود" السكني في "سيدي بوزيد" (5.00)

  3. عقوبات سجنية وغرامات تنتظر الانفصالية أمينتو حيدر وعملاء الجزائر (5.00)

  4. وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا (5.00)

  5. بازير تدعو إلى كسر "طابوهات" الاعتداءات الجنسية على الأطفال (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | مصارف "تشدد" شروط تمويل المقاولات والأفراد

مصارف "تشدد" شروط تمويل المقاولات والأفراد

مصارف "تشدد" شروط تمويل المقاولات والأفراد
هسبريس - محمد لديب
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:09

تسبب ارتفاع المخاطر المرتبطة بالآثار السلبية لفيروس كورونا في دفع المصارف إلى التشدد في شروط تمويل المقاولات والأفراد.

وشرعت المصارف في تمديد آجال دراسة ملفات التمويلات، التي تهم طلبات الحصول على القروض العقارية والاستهلاكية، إلى جانب الطلبات المقدمة من طرف الشركات الخاصة بخصوص تمويل أنشطتها العملياتية والتسييرية.

وحسب مسؤولين من الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين فإن الإشكال لا يقف عند الشق المتعلق بدراسة ملفات تمويل المشاريع العقارية، بل إن المصارف تعمد إلى فرض فوائد مرتفعة على المنعشين، تصل إلى ما يزيد عن 9 في المائة.

ولم يفلح مجموعة من المقاولين الصغار والذاتيين في الحصول على موافقة المصارف على طلبات التمويلات التي تقدموا بها، لضمان السير العادي لأنشطتهم الاقتصادية، إذ أكد محمد الذهبي، الكاتب العام للاتحاد العام للمقاولات والمهن، أن الحصول على التمويلات المصرفية من طرف المقاولين الصغار أمر صعب، خاصة في "فترة كورونا" التي يمر منها المغرب.

ويعود تشدد المصارف في مساطر الحصول على التمويلات إلى تفاقم الآثار السلبية لجائحة مرض "كوفيد-19"، التي ساهمت في توسيع دائرة القروض المصرفية المتعثرة، إذ ارتفعت بنسبة قياسية تجاوزت 8 في المائة خلال شهر ماي الماضي.

وكشفت البيانات المحينة الصادرة عن مصالح بنك المغرب ارتفاع المبلغ الإجمالي لهذه القروض المتعثرة التي أمنتها المصارف المغربية لزبائنها إلى ما يزيد عن 73.7 مليارات درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.