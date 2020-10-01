"مكتب الفوسفاط" يُحدث شركة "الرقمنة الصناعية"

هسبريس من الرباط

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط (OCP) عن إحداث شركة تابعة لها باسم OCP Maintenance Solutions مُتخصصة في الصيانة والرقمنة الصناعية.

وذكرت المجموعة، في بيان صحافي توصلت به هسبريس، أن إحداث هذا الفرع يندرج ضمن إستراتيجيتها لتسريع تطوير منظومتها الصناعية ودعم بروز مقاولات متخصصة في الخبرة المتطورة والرقمنة الصناعية.

ويدخل ضمن اختصاص الشركة الفرعية الجديدة تطوير حلول رقمية وبرمجيات بعلامة "صُنع في المغرب"، بهدف إنشاء خدمات ذات قيمة مضافة عالية في مجال الصيانة وتحسين أداء وأمد حياة آليات الإنتاج.

وكانت فكرة الشركة، منذ سنة 2017، عبارة عن "وحدة أعمال". وقد تكيفت هذه الوحدة خلال السنة الجارية المتسمة بأزمة فيروس كورونا، وساهمت في ضمان الأداء العادي للمنشآت الصناعية الثقيلة.

وذكر البلاغ الصحافي أن هذه الوحدة هي نتيجة جهود الذكاء الجماعي لمتعاوني مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وشركائها، مورداً أنها تتوفر على مركز تدريب باسم OCP MS Academy الذي يمنح شهادات تدريب مبتكرة.

وستستفيد الشركة الفرعية الجديدة من شراكات سبق أن عقدتها وحدة الأعمال مع معاهد دولية؛ من بينها "معهد موبيوس"، الرائد العالمي في التدريب والشهادات المتعلقة بتحسين الموثوقية وتقنيات تحليل الاهتزازات.