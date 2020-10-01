24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

01/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5307:1913:2216:3919:1620:30
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "مكتب الفوسفاط" يُحدث شركة "الرقمنة الصناعية" (5.00)

  2. إلى السيد مدير قناة تامازيغت (5.00)

  3. المغرب يخلّد ذكرى عمليات جيش التحرير بالشمال (5.00)

  4. وساطة المغرب في "أزمة مالي" تلقى ترحيبا دوليا وانزعاجا جزائريا (5.00)

  5. عمال النسيج يحتجون ويتهمون الحكومة بالتفرج على قرارات التشريد (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مال وأعمال | مجموعة إماراتية تطلق مشروعا استثماريا بالرباط

مجموعة إماراتية تطلق مشروعا استثماريا بالرباط

مجموعة إماراتية تطلق مشروعا استثماريا بالرباط
هسبريس من الرباط
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 23:05

أطلقت مجموعة "بن حم" مشروعاً استثمارياً جديداً لها في المغرب، يتكون من مركز تجاري على مساحة 22 ألف متر مربع، وفندق من فئة 5 نجوم يضم 201 غرفة وجناح، بمدينة الرباط.

وتم إطلاق المشروع خلال استقبال العصري سعيد أحمد الظاهري، سفير الإمارات بالرباط، للشيخ مسلم بن حم العامري، عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بن حم"، بمقر السفارة بالرباط.

وأشاد الظاهري بمتانة العلاقات الإماراتية المغربية بفضل التوجيهات السامية لقائدي البلدين الشقيقين، منوهاً بدور الاستثمارات الإماراتية في دعم مسيرة التنمية والتطور في المملكة المغربية.

من جانبه أشاد الشيخ مسلم بن حم بـ"التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية المغربية بفضل حكمة القيادة الرشيدة في البلدين"، ونوه بجهود عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ودور السفير الظاهري في تقديم كافة التسهيلات للوصول بهذا المشروع الاستثماري إلى مرحلة إطلاقه، بما يساهم في دعم قطاع السياحة والأعمال بمدينة الرباط.

وقال المتحدث ذاته إن "غرس القائد المؤسس الراحل زايد بن سلطان آل نهيان، وحكمته، كانا في إقامة علاقات متينة مع المملكة المغربية الشقيقة تحولت إلى نموذج يحتذى في التعاون العربي المشترك".

وأطلع الشيخ مسلم السفير على تفاصيل المشروع الاستثماري الذي يقع على شارع محمد السادس في الرباط، وقد بدأت أعمال التنفيذ فيه مؤخراً، ويتكون من مركز تجاري كبير، يضم أفخم الماركات العالمية بمساحة تقدر بـ 22 ألف متر مربع، ومجهز بأحدث التقنيات والمرافق العامة، مع توفير نحو 1000 موقف سيارات على 3 طوابق تحت الأرض.

ويتصل المركز التجاري بفندق من فئة 5 نجوم، سيشيد وفق أفضل المعايير العالمية ويضم 201 غرفة وجناح، بالإضافة إلى قاعة احتفالات رئيسية تتسع لـ 500 شخص، وقاعات اجتماعات ومؤتمرات تتسع إلى نحو 400 شخص. كما يضم الفندق 5 مطاعم عالمية ونادياً صحياً و"سبا" ضمن أرقى المستويات وحديقة داخلية ومسبحاً.

من جانبه، رحب السفير الظاهري بزيارة الشيخ مسلم إلى مقر سفارة الدولة بالرباط، مؤكداً أهمية الاستثمارات الإماراتية في تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والمغرب، وداعيا في الوقت ذاته رجال الأعمال والشركات الإماراتية إلى استكشاف فرص الاستثمار في المملكة المغربية الشقيقة بفضل الإصلاحات الرائدة للملك محمد السادس وبحكم البيئة المثالية والآمنة للاستثمار.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - متابع مغربي الخميس 01 أكتوبر 2020 - 23:30
شكرا اخواننا الاماراتيين اهلا بكم في بلدكم الثاني المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - مغربي الخميس 01 أكتوبر 2020 - 23:47
تحية لدولة الامارات العربية الشقيقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.