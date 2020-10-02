بورصات أوروبية تتراجع بعد إصابة ترامب بكورونا

هسبريس - أ.ف.ب

سجلت البورصات الرئيسية الأوروبية تراجعا لدى بدء التداولات الجمعة إثر ورود خبر إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوباء كوفيد-19.

وتراجع مؤشر فوتسي في لندن بنسبة 1,1% إلى 5812,76 نقطة، ومؤشر داكس في بورصة فرانكفورت 1,4% إلى 12550,73 نقطة، ومؤشر "كاك 40" في بورصة باريس 1,4% إلى 4758,69 نقطة.