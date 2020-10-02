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الرئيسية | مال وأعمال | بورصات أوروبية تتراجع بعد إصابة ترامب بكورونا

بورصات أوروبية تتراجع بعد إصابة ترامب بكورونا

بورصات أوروبية تتراجع بعد إصابة ترامب بكورونا
هسبريس - أ.ف.ب
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:02

سجلت البورصات الرئيسية الأوروبية تراجعا لدى بدء التداولات الجمعة إثر ورود خبر إصابة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوباء كوفيد-19.

وتراجع مؤشر فوتسي في لندن بنسبة 1,1% إلى 5812,76 نقطة، ومؤشر داكس في بورصة فرانكفورت 1,4% إلى 12550,73 نقطة، ومؤشر "كاك 40" في بورصة باريس 1,4% إلى 4758,69 نقطة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:37
خبر إعلان ترامب بنفسه انه اصيب بالكوررنا عليه عدة علامات استفهام ولعل هذه الفكرة اخدها من الدولة الام الكبرى بريطانيا حين أعلن وزيرها الأول إصابته بالفيروس. ولعل المرض يزيد شعبية الرؤساء وهذا ما انتبه له رئيس البيت الأبيض
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2 - Md bihi الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 09:41
هذا غير عطس البورصات شداّتهم التبوريشة
هذا يدل على حد قوله ، الإقتصاد أولاً و لا يجب التهويل والخوف من الوباء ،قالها وهو واثق من نفسه ولا يكترث لتعليمات الوقاية من الفيروس وحارب كل من يشكك في صحة أقواله . ربما تكون آخر ضربة له وهو في بداية المناظرات التلفزيونية التي تسبق الإنتخابات الرئاسية
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