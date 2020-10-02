موقع إلكتروني يرصد إنجازات مخطط المغرب الأخضر‎

هسبريس من الرباط

تم إطلاق موقع إعلامي جديد على شبكة الإنترنت، يوم الخميس فاتح أكتوبر 2020، لرصد إنجازات الإستراتيجية الفلاحية "مخطط المغرب الأخضر"، وهو ثمرة للتعاون الوثيق والمثمر بين مختلف مكونات القطاع الفلاحي.

ووفق بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات فإن الموقع (https://www.achdartleflaha.ma) يعرض محتواه باللغتين العربية الفصحى والدارجة المغربية، مستهدفا عموم المتابعين؛ "وهو عبارة عن مجموعة من المحتويات التي أنتجتها مختلف مديريات وزارة الفلاحة (المركزية والجهوية)، وكذا التنظيمات المهنية في القطاع، حول إنجازات مخطط المغرب الأخضر".

كما يضم الموقع عددا من الإحصائيات والرسوم البيانية والفيديوهات، ومضامين إعلامية متعددة؛ "ويتعلق الأمر بالمؤشرات الماكرو-اقتصادية، وكذلك مؤشرات الإنجازات، والتأثيرات المتعلقة بالسلاسل الفلاحية، والمشاريع الأفقية (التمويل، التثمين، الماء والري، الصادرات، الاستشارة الفلاحية والتكوين، البحث الزراعي، السلامة الصحية...)؛ وكذا تلك المرتبطة بإنجازات المخططات الفلاحية الجهوية"، وفق المصدر ذاته.

وزاد البلاغ أن الموقع يتضمن أيضا شهادات من فلاحات وفلاحين حول تجاربهم الخاصة، بالإضافة إلى قصص نجاح في القطاع الفلاحي عبر جهات مختلفة من المملكة.

يذكر أن مخطط المغرب الأخضر، الذي تم إطلاقه سنة 2008، وينتهي خلال هذه السنة، بعدما أحدث دينامية جديدة في القطاع الفلاحي، من خلال الاعتماد على التعبئة الحيوية لمجموع الفاعلين حول هذه الإستراتيجية الوطنية.