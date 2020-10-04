الدرهم يرتفع مقابل "الأورو" بنسبة 0.12 في المائة

هسبريس من الرباط

أفاد بنك المغرب بأن قيمة الدرهم ارتفعت بنسبة 0.12 في المائة مقابل الأورو، وبـ 0.13 في المائة أمام الدولار، خلال الفترة ما بين 24 و30 شتنبر الماضي.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول المؤشرات الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أية عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيرا إلى أن الأصول الاحتياطية بلغت يوم 25 شتنبر الماضي 295.8 مليار درهم بانخفاض نسبته 1.1 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاع بنسبة 23 في المائة على أساس سنوي.

وأضاف بنك المغرب أنه ضخ من 24 الى 30 شتنبر ما مجموعه 102.3 مليار درهم، منها 38 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و30.6 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و28.7 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، و4.9 مليار درهم في إطار عمليات مبادلة للصرف.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر ذاته أن حجم التداول اليومي بلغ 6.1 ملايير درهم، وبلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1.5 في المائة في المتوسط.

وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 38.9 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 30 شتنبر (تاريخ الاستحقاق 01 اكتوبر).

وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر "مازي" سجل تراجعا بـ1.1، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 17.9 في المئة، ويعزى هذا التطور، على وجه الخصوص، إلى انخفاض المؤشرات القطاعية لـ"للبناء ومواد البناء" بنسبة 2.7 في المئة، و"الأبناك" بنسبة 1 في المائة و"الاتصالات" بـ1.2 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي الصناعات الغذائية والنفط والغاز التوالي ارتفاعا بنسبة 0.5 في المائة لكل قطاع.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات ارتفع الى 1.1 مليار درهم مقابل 232.7 مليون درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 42.1 مليون درهم مقابل 39.4 مليون درهم الأسبوع الذي قبله.