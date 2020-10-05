الغموض يكتنف مستقبل الشركات النفطية العملاقة

هسبريس - أ.ف.ب

أسفر وباء "كوفيد-19" وانخفاض أسعار النفط الذي تسبب فيه عن خسائر فادحة لدى شركات النفط العملاقة التي تجد نفسها مرغمة على الحدّ من أنشطتها في الاكتشاف والتنقيب بشكل كبير.

ومع التحول إلى طاقة صديقة للبيئة أكثر، الذي من شأنه أن يغرق الطلب على الذهب الأسود بشكل كبير على المدى الطويل، بات مستقبل قطاع بأكمله قاتماً.

ولخص المحلل من "بي في إم" ستيفن برينوك، لفرانس برس الأمر، بالقول إن "استكشاف النفط تلقى ضربة قوية هذا العام مع انهيار الطلب وأسعار والنفط بسبب الوباء العالمي".

في بحر الشمال، تراجعت أنشطة التنقيب بـ 70% في المملكة المتحدة، و30% في النرويج، بالمقارنة مع الخطط التي كانت مقررة قبل الأزمة، وفق دراسة لمركز "وستوود" حول الطاقة نشرت أواخر شتنبر.

وخفضت شركة "إكسون موبيل" الأميركية بنسبة 30%، أي ما يساوي 10 مليارات دولار على الأقل، استثماراتها، لا سيما في مجال استكشاف المواد النفطية والتنقيب عنها. كما خفضت أيضاً الشركة الإيطالية "إيني" ونظيرتها البريطانية "بي بي" والنروجية "إيكينور" والسعودية "أرامكو" أيضاً من أنشطتها.

تدفع الشركات المتعاملة مع الشركات العملاقة للطاقة أيضاً الثمن غالياً، كما مجموعة "سي جي جي" الفرنسية التي تعمل في مجال تحليل موارد باطن الأرض، والتي تتوقع هذا العام تراجعاً بنسبة 40% في رقم أعمالها.

على الجانب الآخر من الأطلسي، تشهد أكثر من 30 شركة استكشاف وإنتاج حالة إفلاس في الولايات المتحدة منذ مطلع العام، بحسب مكتب "هاينز أند بون" للمحاماة في تكساس. وإذا ما بقي سعر خام غرب تكساس الوسيط عالقا عند 40 دولاراً للبرميل لمدة طويلة، فإن 150 شركة أخرى قد تنضم إليها بحلول عام 2020، وفق تقديرات محللين من "ريستاد اينيرجي".

مسألة نجاة

يوضح بيارن شيلدروب، المحلل لدى "سيب"، لفرانس برس، أن "الأسواق لم تعد تعلق آمالاً على مستقبل النفط"، متسائلا: "بدون نمو محتمل (في استكشاف الذهب الأسود)، ماذا يمكن للقطاع أن يفعل؟". وأجاب على التساؤل قائلاً: "التركيز على الربحية مع إنفاق أقل".

تبدو رافاييلا هاين، من "جي بي سي إينيرجي"، أكثر تفاؤلاً، فهي تتوقع أنه "في خارج الولايات المتحدة، حيث تستغرق الأمور وقتاً أطول، سوف تستأنف برامج التنقيب في كافة مناطق التزويد الكبرى وستقترب من مستويات ما قبل الأزمة العالم المقبل".

وقالت لفرانس برس: "في الماضي، رأينا أن التخفيضات الهائلة في الإنفاق في ميزانيات الشركات الكبرى لم تؤثر فعلاً على إنتاجها المستقبلي، لأن البحث عن حقول جديدة هو، بدرجة أقل، مسألة نجاة".

لكن مكافحة الاحترار المناخي تغير الصورة؛ إذ تعتبر الشركة البريطانية "بي بي" وشركات أخرى أن طلب النفط في العالم قد بلغ ذروته بالفعل، وهو لن يكف عن الانحدار من الآن فصاعداً.

بحسب ويستوود، ورغم التغييرات التي اتخذت نحو إنتاج طاقات صديقة للبيئة أكثر، فإن خطط طريقة الشركات الكبرى تظهر أن الشهية نحو الاستكشاف ما تزال قائمة، لكنها تصطدم بانتعاش أسعار الخام.

وتراجعت أسعار البرنت وخام غرب تكساس الوسيط بشكل غير مسبوق في مارس وأبريل، وتبدو عالقة عند نحو 40 دولاراً للبرميل، وهو سعر منخفض جداً بشكل لا يتيح للعديد من الفاعلين في القطاع، لا سيما الأميركيين، تحقيق معدل عائد متكافئ.

الجليد

في المقابل، تبرز مشاريع استكشاف صاعدة كما في المحيط المتجمد الشمالي الذي يعتقد أنه يحتوي على 13% من احتياطات النفط و30% من احتياطات الغاز الطبيعي غير المكتشفة في العالم، وهي مهمة باتت أكثر سهولة مع تراجع الغطاء الجليدي بشكل متسارع.

وأعلنت شركة "غازبروم نيفت" الروسية و"شل" الإنكليزية الإيرلندية عن تحالفهما في يوليوز للاستكشاف والتنقيب في شبه الجزيرة القطبية.

من جهتها، وافقت حكومة دونالد ترامب على مشروع، منتصف غشت، يفتح المجال أمام التنقيب عن مشتقات النفط في أكبر منطقة محمية طبيعية في الولايات المتحدة في ألاسكا.

ويشمل مشروع التنقيب منطقة ساحلية بمساحة نحو 70 ألف كلم مربع، أي ما يساوي مساحة إيرلندا، بمحاذاة المحيط المتجمد الشمالي.

وترى هاين أن تلك المشاريع "ليست مستدامة من الناحية الاقتصادية والأزمة الحالية تجعل تحقيقها أكثر صعوبة"، رغم أنه "يمكن للإرادة السياسية أن تتفوق على هذه الاعتبارات".