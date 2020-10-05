24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:56
|07:22
|13:21
|16:36
|19:11
|20:25
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هذه أهداف خطة ماكرون لحصار "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا
- الحوار الاجتماعي
- حالات اشتباه في تطرف يميني بالشرطة الألمانية
- دعم الفنانين
- مرض الحساسية التلامسية لدى الأطفال .. الأعراض والأسباب
غوتيريش يفضح خروقات "الجبهة" بنقل أسلحة ثقيلة للمنطقة العازلة (5.00)
اقتراب الانتخابات يفتح معركة "جذب الأعيان" بين الأحزاب السياسية (5.00)
غياب تكوين المديرين يعمّق عوائق مشروع تعميم تدريس الأمازيغية (5.00)
- بكاءٌ وتكبير .. مشاهد "صادمة" لوصول "حراكّة" إلى الضفة الإسبانية - (118)
- هذه أهداف خطة ماكرون لحصار "الانفصالية الإسلامية" في فرنسا - (51)
- غياب تكوين المديرين يعمّق عوائق مشروع تعميم تدريس الأمازيغية - (50)
- غوتيريش يفضح خروقات "الجبهة" بنقل أسلحة ثقيلة للمنطقة العازلة - (49)
- الأزهر: تصريحات ماكرون عن الإسلام "عنصرية" - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وتيرة إنشاء المقاولات تتراجع بجهة الدار البيضاء
تراجعت وتيرة تأسيس المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة بشكل لافت في جهة الدار البيضاء سطات، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بسبب تداعيات تفشي فيروس "كورونا" على عمل الإدارات ومصالح مركز الاستثمار التابع للعاصمة الاقتصادية.
وساهمت الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي مرض "كوفيد 19" في خفض عدد طلبات إنشاء الشركات إلى 85 بجهة الدار البيضاء سطات، موزعة على مراكز البيضاء وسطات وبرشيد وسطات.
وحسب معطيات صادرة عن المركز الجهوي للاستثمار، فإن عدد الملفات التي تتم معالجتها، من خلال تحديد مواعيد مسبقة مع أصحاب الملفات المتعلقة بتأسيس الشركات، بشكل يومي زهاء 40 موعدا بالنسبة للدار البيضاء، و15 موعدا بالنسبة لملحقة المركز الجهوي بسطات، و30 موعدا موزعة بالتساوي بين مدينتي الجديدة وبرشيد.
ويتوقع المسؤولون عودة معالجة طلبات تأسيس المقاولات إلى وتيرتها العادية، بمجرد انتهاء العمل بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة تفشي جائحة "كورونا".
ويراهن المسؤولون على المهام الجديدة للمركز الجهوي للاستثمار، من أجل تعزيز مكانة جهة الدار البيضاء ـ سطات كقاطرة للاقتصاد الوطني؛ من خلال تقديم المساعدة والدعم ومواكبة المشاريع الاستثمارية، وكذلك تطوير العرض الترابي بتشاور مع مختلف الشركاء والفاعلين الاقتصاديين في الجهة.
كما يشدد المسؤولون على أهمية إنشاء "اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار"، وهي هيئة جديدة تجمع بين جميع اللجان الإقليمية القائمة وتحل محلها، مكلفة بالتشاور واتخاذ القرارات وتنسيق عمل الإدارات المسؤولة في مجال الاستثمار والمنصة الرقمية الجديدة "CRI Invest، المخصصة للمستثمرين، تحقيقا لمزيد من النجاعة والمرونة في معالجة ملفات الاستثمار الخاصة بهم.