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الرئيسية | مال وأعمال | "كوفيد-19" يرفع حجم الأداء الإلكتروني في المغرب

"كوفيد-19" يرفع حجم الأداء الإلكتروني في المغرب

"كوفيد-19" يرفع حجم الأداء الإلكتروني في المغرب
هسبريس من الدار البيضاء
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:20

لجأ 60 في المائة من مستعملي الإنترنيت بالمغرب إلى الأداء الإلكتروني لإجراء عمليات الشراء عبر منصات البيع الإلكترونية، خلال النصف الأول من العام الجاري، مع هيمنة واضحة للنساء اللواتي سيطرن على 60 في المائة من هذه المعاملات خلال هذه الفترة التي شهدت تفشي فيروس "كورونا".

وكشفت نتائج دراسة أجرتها مؤسسة "سينيرجيا" عن توجه المغاربة إلى التسوق عبر المنصات الرقمية ومواقع البيع عبر المواقع الإلكترونية، حيث تشير الإحصائيات إلى أن ما يزيد عن ستة ملايين عملية تجارية أجراها المغاربة عبر القنوات التجارية الإلكترونية بواسطة بطائق مصرفية محلية.

وبلغ إجمالي المبالغ المالية التي صرفها المغاربة، لإنجاز عمليات الشراء الإلكترونية، ما يزيد عن 2.9 مليارات درهم؛ منها 2.7 مليارات درهم تم إجراؤها بواسطة البطائق البنكية المغربية.

وهيمنت عمليات اقتناء تذاكر القطارات والرحلات الجوية وحجوزات المبيت في الفنادق بما يزيد عن 60 في المائة من إجمالي عدد المعاملات التجارية الرقمية، إلى جانب خدمات تطبيقات القنوات التلفزيونية والأفلام والمسلسلات عبر الإنترنيت بنسبة 56 في المائة، وشراء الوجبات بنسبة 53 في المائة.

يشار إلى أن معاملات التجارة الإلكترونية داخل المغرب سجلت ارتفاعا لافتا خلال السنة الماضية، بلغت نسبته 46 في المائة مقارنة مع سنة 2018، حيث سجل إجمالي المبالغ المالية التي صرفها المغاربة 4.04 مليارات درهم، بزيادة بقيمة فاقت المليار درهم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - نظرة عن بعد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:36
شراء عبر البطائق يجنب العدوى من كورونا عند ملامسة النقود التي تتداول في كل مكان وكذلك تسهيل اقتناء المقتنيات بدون عناء يذكر . وكذلك سوف تجنب المواطنين من تعرض لسرقة نقودهم من المحفظة، طبعا ليست لذوي الدخل المحدود لكنها ليست بالمستحيلة
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