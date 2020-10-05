"أوبو" تطلق سماعاتها الجديدة في السوق المغربية‎

هسبريس من الرباط

بعدما طرحت OPPO هاتفها الذكي الجديد Reno4 في السوق المغربية، كشفت العلامة عن السماعات اللاسلكية Enco W11، والتي تجسد آخر صيحات OPPO في عالم السماعات اللاسلكية الأصلية، وبسعر 399 درهما.

ويزاوج المنتوج، وفق بلاغ للشركة، بين الأداء الفعال والثابت وبين الاتصال الناجع والمريح بدوام عمر للبطارية يصل إلى 20 ساعة، فضلا عن طبقة صوتية "باس" قوية، إضافة إلى مزايا IP55 المقاومة للغبار والماء.

وأضاف البلاغ أنه، بعد سنوات من الخبرة المتراكمة في الصناعة السمعية، "تعمل السماعات اللاسلكية OPPO بشكل مثالي في شتى الجوانب: إذ يستخدم المنتوج تقنية الـ"بلوثوت" ثنائية الإرسال بمعدل تأخير منخفض، بحيث تقل مدد الإرسال بكثير مقارنة مع المسجل بالنسبة لتقنية الـ"بلوثوت" التقليدية والمعتادة، مع التقليل من مخاطر انقطاعه بسبب تداخل الإشارات، كما تمكن شريحة الـ"بلوثوت" 5.0 المدمجة وميزة استرداد الاتصال التلقائي من الاستفادة من اتصال بسيط وعملي".

أما بشأن القدرة على التحمل، "فإن السماعات اللاسلكية تتفوق على مختلف المنتوجات المندرجة ضمن نفس تشكيلتها. ويدوم استخدام السماعات اللاسلكية حتى 5 ساعات بعملية شحن واحدة، بينما يبلغ إجمالي وقت التشغيل 20 ساعة. كما أن المنتوج يعتمد منفذ شحن من صنف Type-C، الذي أصبح الأكثر شيوعا في صناعة الهواتف الذكية" يورد المصدر ذاته.

وزاد البلاغ أن السماعات تلبي رغبات المستعملين المولعين بجودة الصوت، "إذ تنتج وحدة مضخم الصوت الديناميكية بحجم 8 ملم، مع الغشاء مغطى بالـ"تيتانيوم" صوتا عالي الجودة، مع ضمان أداء قوي بترددات منخفضة من أجل صوت فائق الوضوح، إضافة إلى أنها تعتمد المنتوج نظام تنسيق صوتي من فئة AAC HD، بنسبة تشفير صوتية عالية وجودة أكثر وضوحا".

وبينما أصبح الحصول على مزايا مقاومة الغبار والماء مطلبا ملحا لدى الرياضيين، "فإن السماعات اللاسلكية، التي تتمتع بشهادات IP55 لمقاومة الغبار والماء، تأتي لتلبي ذلك، بحيث ينعدم الخوف من حدوث أضرار بسبب الماء سواء تعلق الأمر بالتآكل (الصدأ) المرتبط بالعرق أو بتسرب خفيف لمياه المطر في بعض الأحيان".

وكشف بلاغ الشركة أيضا أن السماعات اللاسلكية تدعم، بالجهتين معا، خاصية إلغاء الضجيج والضوضاء خلال إجراء المكالمات، كما يمكن التحكم فيها باللمس، بينما يتميز المنتوج بتصميم متميز على شكل حبة الفاصوليا البيضاء بما يجعله أكثر استقرارا داخل الأذن.

تجدر الإشارة إلى أنه، وابتداء من 10 أكتوبر الجاري، سيكون الزبناء طلب زوج من السماعات اللاسلكية من المتجر الرسمي لـOPPO على منصة Jumia Maroc، أو لدى الموزعين المعتمدين لعلامة OPPO في المغرب، وستعرض عن طريق (Vente Flash) في اليوم نفسه في المتجر الرسمي لـOPPO على منصة Jumia Maroc، "حتى يستطيع الزبناء الاستفادة من تخفيضات مغرية". واعتبارا للسعر والأداء العالي والميزات المتنوعة، يعد هذا المنتوج وبلا شك أحد أفضل الاختيارات المتاحة أمام الزبناء الراغبين في سماعات لاسلكية في المتناول.