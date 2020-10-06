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كُتّاب وآراء
فاعلون يناقشون ظاهرة السجائر المهربة بالمغرب
احتضن مقر إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة اجتماعا للجنة الوطنية لمحاربة تهريب السجائر، من أجل تقييم النتائج التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية السابعة المنجزة شهر غشت الماضي، بغية تحديد نسبة السجائر المهربة داخل السوق المغربية برسم السنة الجارية.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن الاجتماع حضره، بالإضافة إلى مسؤولي إدارة الجمارك، ممثلون عن وزارة العدل ورئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية والدرك الملكي والإدارة العامة للأمن الوطني وكذا الفاعلون الاقتصاديون في المجال.
وأضاف المصدر ذاته أنه جرى، خلال هذا الاجتماع، عرض المعلومات حول تطور ظاهرة تهريب السجائر وتحديد مواقعها ليتسنى التدخل بفعالية ونجاعة أكثر للحد منها ومن أضرارها على صحة المستهلك والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن "الدراسة التي أجريت سنة 2020 حددت نسبة تهريب السجائر على الصعيد الوطني في 1,37 في المائة مقابل 5,23 في المائة سنة 2019 و3,73 في المائة سنة 2018".
وورد ضمن البلاغ ذاته أن "هذا الإنجاز المهم وغير المسبوق منذ تاريخ إنجاز أول دراسة ميدانية سنة 2014 هو ثمرة مجهودات جبارة ومتواصلة من طرف إدارة الجمارك والسلطات المعنية بالمراقبة من شرطة ودرك وفاعلين اقتصاديين، من أجل تطبيق القانون وزجر كل مخالفة تهريب لهذه المادة".