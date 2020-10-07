هيونداي تفتتح فرعين جديدين بالعاصمة الاقتصادية‎

هسبريس من الرباط

افتتحت شبكة "كلوبال إنجينز"، الموزع الحصري لعلامة "هيونداي" التجارية في المغرب، فرعين جديدين في كل من سيدي معروف ومولاي إسماعيل بالعاصمة الاقتصادية، ليرتفع بذلك عدد صالات عرض العلامة التجارية الكورية بالدار البيضاء إلى خمس.

ووفق بلاغ للشركة فإن هذا الوجود المتزايد في مدينة الدار البيضاء "تبرره بطبيعة الحال أهمية التقرب من زبائن العاصمة الاقتصادية، من أجل تغطية جميع المناطق الإستراتيجية للمدينة، لتلبية طلب يمثل 31٪ من حصة السوق للعلامة التجارية، كما يؤكد إستراتيجية كلوبال إنجينز من أجل تغطية إقليمية واسعة، مع ضمان جودة الخدمة والقرب من زبائنها".

ويتميز الفرعان المذكوران، وفق المصدر ذاته، "بكافة المعايير الدولية للعلامة التجارية التي تميزت دائمًا بنهج مُوجه لتحقيق رضا الزبائن، ومستوى عالٍ جدًا من الخدمة، إذ يتألفان من صالات عرض مخصصة للمركبات الخاصة والتجارية لعلامة هيونداي، بالإضافة إلى خدمة ما بعد البيع وقطع الغيار الأصلية"، مضيفا: "كما يحترم الفرعان الجديدان جميع الإجراءات الصحية الوقائية المعمول بها من أجل استقبال الوافدين في أفضل الظروف".

وفي هذا الصدد، قال أسامة برادة جوزي، المدير العام لشركة "كلوبال إنجينز -هيونداي": "هذه الافتتاحات جزء من استمرارية خطتنا التوسعية التي تشهد، كل سنة، افتتاحات جديدة في مختلف مدن المملكة. إن توسيع وجودنا في الدار البيضاء له أهمية قصوى، لمركز ثقل العاصمة الاقتصادية، بالإضافة إلى كثافتها السكانية العالية، ما يجعلنا دوماً العلامة التجارية الأقرب من زبائنها".

وأضاف المتحدث ذاته: "من خلال هذين الموقعين الجديدين سنضمن أيضًا أفضل خدمات صيانة للمركبات، وذلك بفضل التقنيين المدربين وخدمة ما بعد البيع المخصصة لإرضاء الزبائن".

يذكر أنه تم انتخاب هيونداي كأفضل خدمة للزبائن لعام 2020 في المغرب في فئة السيارات لمدة ثلاث سنوات متتالية.