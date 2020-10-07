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أغنياء العالم يزدادون ثراءً خلال جائحة "كوفيد-19"

أغنياء العالم يزدادون ثراءً خلال جائحة "كوفيد-19"
هسبريس – د.ب.أ
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 15:00

كشفت دراسة حديثة أن جائحة فيروس كورونا جعلت الأشخاص أصحاب الثراء الفاحش حول العالم أكثر ثراء.

وأوضحت الدراسة الصادرة اليوم الأربعاء عن شركة "بي دبليو سي" الاستشارية وبنك "يو بي إس" السويسري، أنه بحلول نهاية يوليوز ارتفعت الأصول الإجمالية لمليارديرات العالم الذين يزيد عددهم عن ألفي شخص، إلى مستوى قياسي بنحو 2،10 تريليون دولار.

ويتجاوز هذا المستوى الذروة السابقة البالغة 9،8 تريليونات دولار، التي تم الوصول إليها في نهاية 2017.

وحسب الدراسة فقد جاءت الزيادة في ثروة الأثرياء الكبار جزئيا نتيجة تعافي أسواق الأسهم، بينما ثبت أن الاستثمارات في المجالات سريعة النمو مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية تجذب الثروة بشكل خاص.

ويوجد حاليا 2189 رجلا وامرأة لديهم ثروات تزيد على مليار دولار.

وفي ألمانيا، ارتفع صافي أصول فاحشي الثراء إلى 9،594 مليارات دولار بنهاية يوليوز، عقب ركود في بداية جائحة فيروس كورونا.

وزاد عدد المليارديرات في البلاد من 114 إلى 119.

ولأجل التقرير، حللت شركة "بي دبليو سي" وبنك "يو بي إس" بيانات من 2189 مليارديرا في 43 دولة وأجريا مقابلات مع 60 مليارديرا.

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