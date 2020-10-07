"كورونا" يخفض واردات السجائر الأجنبية للشركات

هسبريس – محمد لديب

تراجعت واردات الشركات المغربية من السجائر الأجنبية، خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، التي شهدت تفشي جائحة "كورونا"، بنسبة 43 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

وتراجعت القيمة الإجمالية السجائر المستوردة، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير وغشت من العام الجاري، إلى ما يناهز 863 مليون درهم مقابل 1.22 مليار درهم في الفترة نفسها من السنة الماضية.

وبدا تأثير تبعات "كورونا" واضحا على الكميات المستوردة من هذه المنتجات الأجنبية، حيث انخفضت من 9500 طن في الشهور الثمانية الأولى من السنة الماضية إلى 7770 طنا في الفترة ذاتها من سنة 2020، أي بتراجع بلغ 1730 طنا.

ويستهلك المغاربة ما يناهز 15 مليار سيجارة سنويا، حيث تشير الإحصائيات إلى أن معدل الاستهلاك السنوي من السجائر في المغرب يبلغ 415 سيجارة للفرد الواحد في السنة؛ في حين يصل في إسبانيا إلى 2231 سيجارة للفرد، وتركيا إلى 1436 سيجارة للشخص الواحد، وتونس إلى 1385 سيجارة للفرد.

ولا يكتفي المغرب باستيراد السجائر من الخارج، بل يقوم بزراعة التبغ ما يزيد عن 6500 مزارع تبغ يستغلون مساحة تقدر بنحو 4600 هكتار. ويبلغ المحصول السنوي من هذه الزراعة 7000 طن موزعا على التبغ الأشقر، الذي ينتج منه المغرب حوالي 796 طنا؛ في حين يصل إنتاج التبغ الأسود حوالي 6127 طنا في السنة.