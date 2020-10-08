"التجارة الخارجية" تقود وزيرا فرنسيا إلى المغرب

هسبريس من الرباط

يرتقب أن يقوم فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، بزيارة إلى المغرب يومي 11 و12 أكتوبر الجاري.

وستمكن هذه الزيارة، وفق بلاغ للسفارة الفرنسية بالمغرب، من لقاء السلطات المغربية ورجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة والتحاور معهم حول العلاقات الاقتصادية والتجارية ورسم خطط عمل لخدمة مستقبل الشراكة الفرنسية المغربية.

وسيلتقي الوزير الفرنسي خلال هذه الزيارة بوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وكذلك رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، شكيب العلج، كما سيقوم بزيارة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب (CFCIM)، وكذا معهد التدريب الخاص بـمهن الطيران.

هذا، وسيعقد فرانك ريستر مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 12 أكتوبر على الساعة 2:30 زوالا بالقنصلية العامة لفرنسا في الدار البيضاء.