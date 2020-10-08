24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|8
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:24
|13:20
|16:33
|19:07
|20:21
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الفول السوداني بالعوامرة
- حفلات عائلية تنقذ صغار مموني الحفلات من الأزمة
- هيئات مدنية تراقب تنزيل قانون الحق في المعلومات
- معرض يحتفي بالتلاقح الحضاري المغربيّ الإفريقيّ
- حقوقيون يدعون إلى تعديل الترسانة القانونية لحماية الأطفال بالمغرب
خبير اقتصادي: تمديد "الطوارئ" وارد .. والعودة إلى "الحجر" مستحيلة (5.00)
وهبي يتهم "البيجيدي" بالتهافت السياسي في تعديل القاسم الانتخابي (5.00)
- "الداخلية" تصدم "البيجيدي" بقبول مقترح تعديل القاسم الانتخابي - (111)
- سجال معاشات البرلمانيين يرفع جرعة انتقادات مغاربة لريع التقاعد - (55)
- 10 سنوات نافذة لـ"بيدوفيل" اغتصب طفلا بميدلت - (35)
- وهبي يتهم "البيجيدي" بالتهافت السياسي في تعديل القاسم الانتخابي - (33)
- شبهة "غسل الأموال" تلاحق منجب وأفرادا من عائلته - (33)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"التجارة الخارجية" تقود وزيرا فرنسيا إلى المغرب
يرتقب أن يقوم فرانك ريستر، الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية والجاذبية، بزيارة إلى المغرب يومي 11 و12 أكتوبر الجاري.
وستمكن هذه الزيارة، وفق بلاغ للسفارة الفرنسية بالمغرب، من لقاء السلطات المغربية ورجال الأعمال الفرنسيين والمغاربة والتحاور معهم حول العلاقات الاقتصادية والتجارية ورسم خطط عمل لخدمة مستقبل الشراكة الفرنسية المغربية.
وسيلتقي الوزير الفرنسي خلال هذه الزيارة بوزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، وكذلك رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، شكيب العلج، كما سيقوم بزيارة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة في المغرب (CFCIM)، وكذا معهد التدريب الخاص بـمهن الطيران.
هذا، وسيعقد فرانك ريستر مؤتمرا صحفيا يوم الاثنين 12 أكتوبر على الساعة 2:30 زوالا بالقنصلية العامة لفرنسا في الدار البيضاء.