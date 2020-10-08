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الرئيسية | مال وأعمال | انتعاش تدريجي في المبيعات يقلص خسائر قطاع السيارات بالمغرب

انتعاش تدريجي في المبيعات يقلص خسائر قطاع السيارات بالمغرب

انتعاش تدريجي في المبيعات يقلص خسائر قطاع السيارات بالمغرب
هسبريس - محمد لديب
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:15

نجح موزعو السيارات بالمغرب في تدارك الخسائر التي تكبدوها خلال الفترة الممتدة ما بين منتصف شهر مارس ونهاية يونيو من العام الجاري، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني.

وتمكّن مهنيو قطاع تسويق السيارات من زيادة رقم معاملاتهم في الشهور الثلاثة الأخيرة، خاصة في شهر شتنبر الذي ارتفعت فيه المبيعات بأزيد من 11 في المائة.

وكشفت معطيات الجمعية المغربية لمستوردي السيارات عن مواصلة علامة "داسيا" تزعم السوق المغربي، بعد أن بلغت مبيعاتها الإجمالية منذ بداية العام نحو 23879 سيارة، منها 8858 سيارة تم بيعها خلال الشهر الماضي.

وجاءت في الرتبة الثانية سيارات "رونو" الفرنسية، حسب المصدر نفسه، بحجم مبيعات إجمالي تجاوز 8850 سيارة، تليها سيارات "هيونداي" بنحو 5562 وحدة، و"بوجو" بما يقارب 4479 سيارة.

وساهمت تسهيلات الحصول على التمويلات الخاصة باقتناء السيارات، بنسبة فائدة تبتدئ من 0 في المائة (مجانية)، في إنهاء مبيعات القطاع التي كانت قد توقفت بشكل كلي في الفترة الممتدة ما بين 23 مارس ونهاية شهر ماي من العام الجاري.

ويعول المهنيون كثيرا على انتعاش قطاع كراء السيارات قصير المدة، الذي يضم عددا كبيرا من المقاولات الصغرى، من أجل الرفع من مبيعاتهم، إلى جانب تعافي الوضعية المالية للشركات المتضررة من تبعات فيروس كورونا المستجد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عماد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:36
الناس دايرة الفلوس وكيبداو اداعو ليك بالعدم ،الله يحضر السلامة،
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-1
2 - Kénitra city الخميس 08 أكتوبر 2020 - 15:42
و الشراء كان عن طريق القروض البنكية ،،
المغاربة و حب الاقتراض من البنوك و ارجاع المبلغ مضاعف لهم حب لن ينتهي ابدا
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5
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